Експертиза не виявила у висловлюваннях Олени Мандзюк ознак розпалювання ворожнечі

Справу про розпалювання ворожнечі проти хмельницької блогерки Олени Мандзюк, яку подав нардеп від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко, закрили. Про це повідомила 2 квітня сама блогерка на своїй сторінці в інстаграмі.

За словами Олени Мандзюк, експертиза не виявила ознак складу злочину, а слідство визнало відсутність підстав для звинувачень. Справу за ст. 161 ККУ вели за заявою Олексія Гончаренка, який звинуватив блогерку в розпалюванні ворожнечі за мовною ознакою та закликах «до вчинення насильства щодо російськомовних дітей у публічних висловлюваннях».

Заява стосувалася висловлювання Мандзюк про те, що її діти нібито можуть побити того, хто спілкується російською мовою. Блогерка написала, що є токсично до всього, пов’язаного з російським.

На думку Мандзюк, Гончаренко відкрив справу проти неї для знищення її репутації та громадської діяльності. Вона також звинуватила нардепа у політичному, соціальному та фінансовому тиску, заявивши, що він запустив хвилю онлайн-булінгу та звертався до рекламодавців блогерки із закликами припинити співпрацю.

«Він провокував хвилю булінгу, яка призвела до блокування моїх особистих сторінок у соціальних мережах, страшних погроз убивства мені та моїм дітям», – написала Мандзюк.

Блогерка заявила, що попри маніпуляції продовжить збори грошей на потреби армії та свою волонтерську діяльність. Водночас вона зауважила, що робитиме це в менших обʼємах, бо «через наклеп Гончаренка втратила 90% всього доходу».

Олексій Гончаренко на закриття справи проти Мандзюк не відреагував.

Нагадаємо, Олена Мандзюк повідомила, що Гончаренко написав заяву до поліції у серпні 2025 року. Тоді вона заявила про погрози через її проукраїнську позицію. Сам Гончаренко відповів, що кримінальна справа не стосується її позиції, а нібито того, що вона вчить дітей насиллю над іншими українцями.