Поліція закрила кримінальну справу проти блогерки Олени Мандзюк за заявою Гончаренка
Нардеп подав заяву проти хмельницької блогерки за статтею про розпалювання ворожнечі
Справу про розпалювання ворожнечі проти хмельницької блогерки Олени Мандзюк, яку подав нардеп від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко, закрили. Про це повідомила 2 квітня сама блогерка на своїй сторінці в інстаграмі.
За словами Олени Мандзюк, експертиза не виявила ознак складу злочину, а слідство визнало відсутність підстав для звинувачень. Справу за ст. 161 ККУ вели за заявою Олексія Гончаренка, який звинуватив блогерку в розпалюванні ворожнечі за мовною ознакою та закликах «до вчинення насильства щодо російськомовних дітей у публічних висловлюваннях».
Заява стосувалася висловлювання Мандзюк про те, що її діти нібито можуть побити того, хто спілкується російською мовою. Блогерка написала, що є токсично до всього, пов’язаного з російським.
На думку Мандзюк, Гончаренко відкрив справу проти неї для знищення її репутації та громадської діяльності. Вона також звинуватила нардепа у політичному, соціальному та фінансовому тиску, заявивши, що він запустив хвилю онлайн-булінгу та звертався до рекламодавців блогерки із закликами припинити співпрацю.
«Він провокував хвилю булінгу, яка призвела до блокування моїх особистих сторінок у соціальних мережах, страшних погроз убивства мені та моїм дітям», – написала Мандзюк.
Блогерка заявила, що попри маніпуляції продовжить збори грошей на потреби армії та свою волонтерську діяльність. Водночас вона зауважила, що робитиме це в менших обʼємах, бо «через наклеп Гончаренка втратила 90% всього доходу».
Олексій Гончаренко на закриття справи проти Мандзюк не відреагував.
Нагадаємо, Олена Мандзюк повідомила, що Гончаренко написав заяву до поліції у серпні 2025 року. Тоді вона заявила про погрози через її проукраїнську позицію. Сам Гончаренко відповів, що кримінальна справа не стосується її позиції, а нібито того, що вона вчить дітей насиллю над іншими українцями.