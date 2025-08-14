Олена Мандзюк вважає заяву Гончаренка до поліції утиском українського

Поліція відкрила кримінальне провадження проти блогерки з Хмельницького Олени Мандзюк. Заяву до поліції написав народний депутат від партії «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко, повідомила 14 серпня Олена Мандзюк на своїй сторінці в інстаграмі.

За словами блогерки, про кримінальне провадження проти неї вона дізналася з соцмереж. Поліція відкрила справу за ст. 161 ККУ (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

На скриншоті документа, який опублікувала Мандзюк, видно, що заяву до поліції подав нардеп Олексій Гончаренко. Причиною звернення депутата стала «наявність ознак розпалювання ворожнечі за мовною ознакою та закликів до вчинення насильства щодо російськомовних дітей у публічних висловлюваннях» блогерки.

Зазначимо, у липні Олена Мандзюк опублікувала пост, в якому йшлося, що її діти нібито можуть побити того, хто спілкується російською мовою. Блогерка написала, що є токсично до всього, пов’язаного з російським.

«Мої діти можуть і відп*здити іншу дитину, яка говорить мовою терористів. У чому проблема?», – написала Мандзюк.

Реагуючи на кримінальне провадження, блогерка розповіла, що допомагає війську та волонтерить, а частина її родини воює, зокрема батько її двох дітей.

«Водночас я виховую двох малих дітей, передаю їм українські цінності, вчу, що все російське, це терор, окупація, вбивства та зло, бо це чиста правда! За це я отримую погрози смерті, катування, згвалтування, за це мені блокують робочі сторінки, забирають заробіток. За це мене принижують, цькують і психологічно знищують», – написала блогерка.

На думку блогерки, поліція відкрила кримінальне провадження за те, що її діти сприймають російськомовних людей та загрозу. Мандзюк заявила про утиски та додала, що її дитина «ідентифікує небезпеку швидше, ніж будь-який чиновник у теплому кабінеті».

«То скажіть, кого тут утискають? Кого хоче посадити держава, мене, українку, яка мріє про вільний україномовний простір? Хочете забрати моїх дітей і віддати їх у дитбудинок, бо тато на війні, а мама занадто проукраїнська?», – написала Мандзюк.

У сторіз в інстаграмі блогерка також опублікувала скриншоти з месенджера, куди надходять погрози та повідомлення на підтримку Гончаренка.

Олексій Гончаренко вже відреагував на пост Олени Мандзюк, заявивши, що кримінальна справа не стосується її проукраїнської позиції, а нібито того, що вона вчить дітей насиллю над іншими українцями.

«Ця справа про те, що ви вчите своїх дітей бити інших дітей — дітей, які виїжджають з окупованих територій і міст, які бомблять і знищують. Так, можливо, вони говорять російською. Але вони такі ж українці, як і ви. І ніхто не матиме права в цій державі, поки я тут є, бити дітей за те, якою мовою вони говорять», – написав Гончаренко на своєму телеграм-каналі.

Він додав, що «зазвичай у свою “школу”» не бере блогерів та згадав конфлікт із журналістами розслідувального проєкту Bihus.Info. Нагадаємо, у червні, після виходу матеріалу про «Гончаренко-центри» Гончаренко звернувся до редакції з проханням надати інформацію про його фінансування, заявивши, що хоче дізнатися, чи погоджували донори проєкту «вихід “розслідування” про президента Комітету ПАРЄ та члена Бюро ПАРЄ».

«Я ж казав, що я в цій школі – завуч із виховної роботи. У класі в нас новий учень – Денис. Будемо виховувати! Цю справу ми любимо, вміємо й практикуємо», – написав тоді Гончаренко.

Відомості щодо справи Мандзюк внесли 8 серпня до Єдиного реєстру досудових розслідувань у Хмельницькій області. Досудове розслідування триває.

Олена Мандзюк – 35-річна блогерка, підприємиця та волонтерка, а також тренерка-нутриціологиня. Народилася у Хмельницькому. Станом на серпень 2025 року на сторінку Мандзюк в інстаграмі підписаний 1 млн користувачів.

У своєму блозі жінка активно виступає проти російського та російськомовного контенту, наголошуючи, що потрібно відмовлятися від російського в українському інфопросторі.