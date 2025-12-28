Замки Львівщини, які варто відвідати на зимових канікулах
Що там можна оглянути
Різдвяно-новорічні канікули варто присвятити сімʼї та якісному відпочинку. Одним із варіантів спільного дозвілля можуть бути мандри. Взимку туристи зазвичай їздять на гірськолижні курорти. Але оскільки зими в Україні не дуже сніжні, пропонуємо альтернативний варіант культурного відпочинку. До вашої уваги перелік замків Львівщини, які не лише взимку мають особливий шарм, але й запрошують на нові експозиції та виставки.
Олеський замок (фото Романа Підручного)
Олеський замок нещодавно відсвяткував 50 років від створення у ньому музею. Нині у ньому, окрім сталої експозиції, діє виставка «Там, де починається небо. Образ ангела у творах скульптури та живопису». Експозиція на третьому поверсі зібрала найрізноманітніших ангелів, архангелів, серафимів, херувимів, путті. Їх відтворили на іконах, у декорі, дерев’яній і кам’яній різьбі порталів чи меморіальних пам’ятниках різних епох. Тут зібрані твори як професійних, так і народних майстрів. Ця виставка буде експонуватися у замку до 22 лютого 2026 року.
Виставка про ангелів в Олеському замку (фото зі сторінки Львівської галереї мистецтв)
Жовківський замок запрошує у відреставрований гостьовий корпус. Там нещодавно відкрили сталу експозицію барокової сакральної скульптури XVII-XIX ст. Тут ви помилуєтеся не лише ангелами, але й емоційними виразами облич святих зі зруйнованих нині костелів Галичини і Волині. Також завітайте у гетьманську залу та інші зали з живописом. Бонусом для туристів буде ще й шопка і міська святкова ялинка, яка росте безпосередньо перед замком на головній міській площі.
Жовківський замок (фото ZAXID.NET)
Виставку барокової скульптури облаштували у відреставрованому корпусі Жовківського замку (фото ZAXID.NET)
До кінця грудня у Музеї східного мистецтва Золочівського замку можна оглянути виставку «Порцелянова симфонія». Це приватна колекція українки з Канади, яку вона передала Львівській національній галереї мистецтв. Серед експонатів – відома порцеляна з китайського міста Цзіндечжень, рідкісні для України екземпляри порцеляни Nippon і Noritake, японська порцеляна післявоєнного періоду, а також вироби у вишуканих техніках моріаж, чокін, літофанія.
Золочівський замок взимку (фото з фейсбуку)
Виставка порцеляни у Золочівському замку (фото Катерини Заремської)
У Підгорецькому замку зараз немає нових виставок. Однак ви зможете увійти всередину і оглянути на другому поверсі репродукції картин, а в підземеллі на вас чекає моторошна зустріч із привидом білої пані.
Підгорецький замок (фото Наталії Бабенко)
Підземелля із білою пані у Підгорецькому замку (фото зі сторінки Галереї мистецтв)
Ці музеї працюватимуть у понеділок, 29 грудня (зазвичай у музеях понеділки вихідні) і у середу, 31 грудня. Робочий день 10:00-17:00 (каса до 16:30). Як працюють замки 1 січня, зʼясовуйте за контактними телефонами. Вартість квитків: 200 грн – дорослі, 150 грн – студенти, 100 грн – діти та пенсіонери.