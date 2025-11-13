Над брамою відновили кам'яне різьблення з гербами

В Олеському замку на Львівщині відновили гербовий картуш, розміщений над головною в’їзною брамою. Про це 12 листопада повідомила керівниця реставраційної команди Анна Кудзя.

«Сьогодні ми завершили роботи над гербовим картушем в Олеську. Незважаючи на війну, що триває в Україні, рельєф був відновлений польсько-українською командою», – зазначила Анна Кудзя.

Картуш містить чотири герби власників замку, зокрема Івана Даниловича (герб Сас – півмісяць, дві зірки і стріла).

фото Анни Кудзі

Кам’яна різьба була покрита тонким шаром гіпсової штукатурки, ймовірно, нанесеної під час більш сучасних неякісних реставрацій. Фахівці її обережно видалили вручну та механічно. Після очищення виявили безліч вторинних цементних заповнень. Їх видалили, а на їхньому місці зробили заповнення каменем і розчином.

Реставраторка додала, що доповнення на картуші довелося зробити у 47 місцях, втрачені елементи відтворили за допомогою аналогічного кам’яного матеріалу.

Проект реалізували завдяки програмі «Охорона культурної спадщини за кордоном», яку фінансує Міністерство культури і національної спадщини Польщі.

Історія Олеського замку сягає середньовіччя. Вперше він згаданий у джерелах у 1390 році. Там народився король Речі Посполитої Ян III Собеський.