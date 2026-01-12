Ціни на золото сягнути рекордних показників

Світові ціни на золото встановили новий історичний рекорд. У понеділок, 12 січня, вартість дорогоцінного металу вперше подолала позначку у 4600 доларів за унцію, повідомляє Reuters.

За даними торгів, спотова ціна на золото зросла на 1,7%, досягнувши пікового значення 4600,33 долара. Американські ф'ючерси з постачанням у лютому також продемонстрували впевнене зростання на 2,1%, зупинившись на рівні 4595,30 доларів.

Аналітики виділяють два ключові фактори, що змусили інвесторів масово вкладати кошти у безпечні активи. Вплинули і заворушення в Ірані, адже посилення геополітичної напруженості на Близькому Сході традиційно стимулює попит на «тихі гавані».

Зіграти свою роль міг і скандал у ФРС США. Річ у тім, що ринок гостро відреагував на відкриття кримінальної справи проти голови Федеральної резервної системи Джерома Павелла. Останній заявив про безпрецедентний політичний тиск з боку адміністрації Дональда Трампа, що похитнуло віру інвесторів у стабільність долара.

Слідом за золотом стрімке зростання продемонстрував увесь сегмент дорогоцінних металів. Срібло додало 5,1%, встановивши власний історичний максимум на рівні $84,60 за унцію. Платина зросла на 3,3% – до 2348,74 долара. Паладій подорожчав на 2,7%, досягнувши позначки $1864,19.