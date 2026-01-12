Під час судового засідання Віра Карпенко визнала вину частково і сказала, що їй погрожували

Івано-Франківський міський суд визнав мешканку села Новомиколаївка Херсонської області Віру Карпенко винною у колабораційній діяльності та призначив їй 7 років позбавлення волі.

Як йдеться у вироку суду від 29 грудня, у вересні 2022 року обвинувачена погодилася стати членом виборчої комісії під час проведення незаконного референдуму за приєднання Херсонської області до складу РФ. Зі скринькою для голосування у супроводі озброєних російських військових Віра Карпенко обходила подвір’я місцевих мешканців, закликаючи їх брати участь в голосуванні та надаючи для цього бюлетені.

Під час судового засідання Віра Карпенко визнала вину частково і заперечила, що добровільно брала участь у проведенні референдуму, сказавши, що їй погрожували.

Суд заслухав свідків – мешканців Новомиколаївки та інших членів незаконної ДВК, які розповіли, що їх не змушували до участі у проведенні референдуму. Водночас невістка обвинуваченої наголосила, що не брала участі в голосуванні і жодних погроз не отримувала. Також суд ознайомився з протоколом обшуку в будинку Віри Карпенко, під час якого вона зізналася, що організатори референдуму обіцяли їй 50 тис. рублів, однак гроші вона так і не отримала.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Іннеса Болюк визнала Віру Карпенко винною у колабораційній діяльності і призначила їй 7 років ув’язнення з конфіскацією майна та з позбавленням права 15 років бути членом виборчої комісії. На вирок можуть подати апеляцію.