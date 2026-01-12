Центр реабілітації ветеранів ОУН-УПА "Говерла" багато років діяв у будівлі на вул. Івана Франка у Моршині

Львівська облрада реорганізує «Лікарню відновного лікування №2 "Центр реабілітації ветеранів ОУН-УПА "Говерла"», що у Моршині. Комунальний заклад перестане існувати як окрема структура, його приєднають до Львівського обласного госпіталю ветеранів війн та репресованих, що у Винниках. Це рішення пов’язане з тим, що центр реабілітації виселили з приміщення у Моршині.

Як зазначається у проєкті рішення, оприлюдненому на сайті Львівської облради, комунальний заклад «Лікарня відновного лікування №2 "Центр реабілітації ветеранів ОУН-УПА "Говерла"» тривалий час діяв в орендованому приміщенні у Моршині, яке належить Всеукраїнському братству ОУН-УПА імені генерала Романа Шухевича. Договір оренди закінчився 31 грудня 2025 року, і власник приміщення відмовився його пролонгувати.

Відповідно департамент охорони здоров’я ЛОВА запропонував реорганізувати центр реабілітації ветеранів УОН-УПА «Говерла» та приєднати його до госпіталю ветеранів у Винниках.

Керівник управління майном спільної власності Львівської облради Андрій Білоус уточнив ZAXID.NET, що відповідно до цього рішення, допомогу хворим – ветеранам УПА, членам ОУН, політв’язням та репресованим – надаватимуть на базі госпіталю у Винниках.

«Юридично заклад не має договору оренди приміщення в Моршині та не може там здійснювати діяльність. Відповідно, у нас не було вибору. З ініціативи департаменту охорони здоров’я зареєстровано проєкт рішення про приєднання цієї установи до госпіталю у Винниках. Відповідно усі послуги з лікування ветеранів УПА, політв’язнів будуть здійснюватися на базі госпіталю у Винниках», – зазначив Андрій Білоус.

За його словами, центр реабілітації «Говерла» у Моршині був розрахований приблизно на 100 ліжок, останні роки там проходили реабілітацію, у тому числі, ветерани російсько-української війни.

За попередніми даними, у звільненому приміщенні, де діяв комунальний центр реабілітації ветеранів ОУН-УПА у Моршині, планують відкрити приватний заклад реабілітації.

Керівник Всеукраїнського братства ОУН-УПА імені генерала Романа Шухевича Богдан Борович запевняє, що в будівлі далі буде лікувальний заклад для ветеранів та родин загиблих військових.

«Будемо звертатися до Міністерства оборони, щоб вони профінансували. Ми грошей не знайдемо з неба. Але будівля наша. Будемо залучати приватників, щоб спеціалісти, медики могли надавати належні послуги», – сказав Богдан Борович ZAXID.NET.