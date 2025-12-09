Будинок на вул. Коновальця, 1 збудований на початку XX століття і перебуває в обласній комунальній власності

Ректор державного некомерційного підприємства «Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького» Орест Чемерис підписав наказ про переселення Центру дерматології та венерології університетської лікарні (стара назва – обласний шкірно-венерологічний диспансер) з приміщення на вул. Коновальця, 1 на вул. Огієнка, 5 у Львові, де зараз розташований корпус університетської лікарні. Рішення звільнити приміщення на вул. Коновальця в університеті пояснили намірами зекономити гроші.

Відповідно до наказу Ореста Чемериса, який датований 28 листопада, обладнання, техніку та устаткування Центру дерматології та венерології з вул. Коновальця, 1 заплановано перемістити на вул. Огієнка, 5 у термін до 20 грудня 2025 року.

«Встановити працівникам Центру дерматології та венерології з 22 грудня 2025 року робочі місця за адресою вул. Огієнка, 5 у Львові без зміни істотних умов праці», – йдеться у наказі.

У пресслужбі Львівського медуніверситету ZAXID.NET зазначили, що університет орендував приміщення на вул. Коновальця, 1 у Львівської облради.

«Рішення про переселення ухвалене з метою економії грошей. Угода про оренду дійсна до квітня 2026 року, однак університет хоче її припинити до 1 січня», – зазначила речниця університету Людмила Майор.

Керівник управління майном спільної власності Львівської облради Андрій Білоус розповів ZAXID.NET, що звільнені комунальні приміщення на вул. Коновальця далі планують використовувати для потреб медицини, а жодних рішень щодо їх приватизації немає. Університет же сплачував за оренду згаданих приміщень понад 100 тис. грн у місяць.

«Плануємо розташувати там інший комунальний медичний заклад Львівської облради. У нас є постійні запити. Зараз це питання вирішуємо», – зазначив Андрій Білоус.

Нагадаємо, у лютому 2024 року Львівська облрада ухвалила рішення про реорганізацію КНП ЛОР «Львівський обласний шкірно-венерологічний диспансер», що на вул. Коновальця, 1 у Львові. Відповідно до рішення депутатів, диспансер перестав існувати як окремий заклад, його приєднали до Львівської обласної клінічної лікарні. Водночас, приміщення на вул. Коновальця, 1 залишилося у власності Львівської облради. Обласний шкірно-венерологічний диспансер розміщувався там понад 75 років.

У серпні того ж року Львівська облрада погодила передачу Львівської обласної клінічної лікарні з обласної в державну власність для подальшого створення там університетської лікарні. ЛОКЛ стала структурним підрозділом Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, раніше так відбулося з колишньою лікарнею Львівської залізниці, що на вул. Огієнка.