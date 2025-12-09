Шкірно-венерологічний диспансер виселили з будинку на вул. Коновальця у Львові
Диспансер розміщувався на вул. Коновальця,1 понад 75 років
Ректор державного некомерційного підприємства «Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького» Орест Чемерис підписав наказ про переселення Центру дерматології та венерології університетської лікарні (стара назва – обласний шкірно-венерологічний диспансер) з приміщення на вул. Коновальця, 1 на вул. Огієнка, 5 у Львові, де зараз розташований корпус університетської лікарні. Рішення звільнити приміщення на вул. Коновальця в університеті пояснили намірами зекономити гроші.
Відповідно до наказу Ореста Чемериса, який датований 28 листопада, обладнання, техніку та устаткування Центру дерматології та венерології з вул. Коновальця, 1 заплановано перемістити на вул. Огієнка, 5 у термін до 20 грудня 2025 року.
«Встановити працівникам Центру дерматології та венерології з 22 грудня 2025 року робочі місця за адресою вул. Огієнка, 5 у Львові без зміни істотних умов праці», – йдеться у наказі.
У пресслужбі Львівського медуніверситету ZAXID.NET зазначили, що університет орендував приміщення на вул. Коновальця, 1 у Львівської облради.
«Рішення про переселення ухвалене з метою економії грошей. Угода про оренду дійсна до квітня 2026 року, однак університет хоче її припинити до 1 січня», – зазначила речниця університету Людмила Майор.
Керівник управління майном спільної власності Львівської облради Андрій Білоус розповів ZAXID.NET, що звільнені комунальні приміщення на вул. Коновальця далі планують використовувати для потреб медицини, а жодних рішень щодо їх приватизації немає. Університет же сплачував за оренду згаданих приміщень понад 100 тис. грн у місяць.
«Плануємо розташувати там інший комунальний медичний заклад Львівської облради. У нас є постійні запити. Зараз це питання вирішуємо», – зазначив Андрій Білоус.
Нагадаємо, у лютому 2024 року Львівська облрада ухвалила рішення про реорганізацію КНП ЛОР «Львівський обласний шкірно-венерологічний диспансер», що на вул. Коновальця, 1 у Львові. Відповідно до рішення депутатів, диспансер перестав існувати як окремий заклад, його приєднали до Львівської обласної клінічної лікарні. Водночас, приміщення на вул. Коновальця, 1 залишилося у власності Львівської облради. Обласний шкірно-венерологічний диспансер розміщувався там понад 75 років.
У серпні того ж року Львівська облрада погодила передачу Львівської обласної клінічної лікарні з обласної в державну власність для подальшого створення там університетської лікарні. ЛОКЛ стала структурним підрозділом Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, раніше так відбулося з колишньою лікарнею Львівської залізниці, що на вул. Огієнка.