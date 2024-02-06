Львівський обласний шкірно-венерологічний диспансер, що на вул. Коновальця, 1, приєднали до обласної лікарні

Львівська облрада на засіданні у вівторок, 6 лютого, ухвалила рішення про реорганізацію КНП ЛОР «Львівський обласний шкірно-венерологічний диспансер», відповідно до якого диспансер перестав існувати як окремий заклад, його приєднали до Львівської обласної клінічної лікарні. Іншим рішенням депутати підтримали передачу Львівського обласного бюро судово-медичної експертизи з обласної комунальної власності у державну. За проголосували 62 та 64 депутати відповідно.

За рішенням депутатів, КНП ЛОР «Львівський обласний шкірно-венерологічний диспансер», що на вул. Коновальця,1, припинено та внаслідок реорганізації приєднано до КНП ЛОР «Львівська обласна клінічна лікарня», що на вул. Чернігівській,7.

Необхідність реорганізації шкірно-венерологічного диспансеру чиновники ЛОВА пояснили тим, що Національна служба здоров'я України, відповідно до постанови Кабміну, з 2024 року не укладає угоди з закладами, які пропонують монопакет медичних послуг. Тому диспенсер вирішили приєднати до Львівської обласної клінічної лікарні, водночас послуги пацієнтам далі надаватимуть за теперішнім розташуванням диспансеру на вул. Коновальця.

Також депутати проголосували за передачу комунального закладу Львівської обласної ради «Львівське обласне бюро судово-медичної експертизи» з обласної комунальної власності у державну. Таке рішення пояснили вимогою міністерства охорони здоров’я. Згадані рішення щодо медзакладів проголосували без обговорення в сесійній залі.