Львівський обласний шкірно-венерологічний диспансер, що на вул. Коновальця, 1 приєднають до Львівської обласної лікарні

Львська облрада розгляне питання реорганізації Львівського обласного шкірно-венерологічного диспансеру, його приєднають до обласної клінічної лікарні. А Львівське обласне бюро судмедекспертизи, яке досі було обласним закладом, стане державним.

Як розповіли у Львівській облраді, 1 лютого постійна комісія з питань комунального майна погодила винесення на сесію обласної ради питання про реорганізацію комунального некомерційного підприємства ЛОР «Львівський обласний шкірно-венерологічний диспансер» через приєднання до комунального некомерційного підприємства ЛОР «Львівська обласна клінічна лікарня». Остаточне рішення прийматимуть депутати на сесії.

За інформацією директора Львівського обласного шкірно-венерологічного диспансеру Ярослава Вісьтака, від початку медичної реформи медзаклад став самодостатнім підприємством і не потребував коштів з обласного бюджету. Та з 2024 року підприємство отримало відмову в укладенні договору із Національною службою здоров'я України, зумовлену урядовою постановою, якою не передбачено фінансування монопрофільних закладів.

«З 1 січня нам не дають грошей. Ми реєструємося, але Національна служба здоров'я цього вже не рахує, оскільки з нами не укладено договір. Ми місяць працюємо і нам не заплатять, допоки не буде прийнято рішення про приєднання до лікарні», – зазначив директор шкірдиспансеру Ярослав Вісьтак.

Питання реорганізації та працевлаштування частини персоналу погодили з Львівською обласною клінічною лікарнею. «Ми готові взяти їх й зробити все, щоби законтрактувати медичні послуги», – наголосив директор обласної лікарні Михайло Гичка.

Комісія також погодила передачу комунального закладу Львівської обласної ради «Львівське обласне бюро судово-медичної експертизи» з обласної комунальної власності у державну. Про таку необхідність Міністерство охорони здоров'я поінформувало усі обласні ради.

За пропозицією членів комісії та директора закладу, нерухоме майно бюро, а також сучасна лабораторія молекулярно-генетичних експертиз для ідентифікації тіл загиблих, залишиться на балансі Львівської облради.

«Наш майновий комплекс фінансувався виключно за кошти обласного бюджету. Зроблено чимало. Схожого в Україні немає і навіть немає з чим порівняти. Зроблено все за кошти обласного бюджету і громад Львівщини. Тому комплекс передається як юридична особа. За територіальними громадами залишаються приміщення й обладнання для молекулярно-генетичної експертизи, з допомогою якого ми досліджуємо нерозпізнані тіла і рештки всіх військовослужбовців, які загинули у зоні бойових дій», – сказав директор обласного бюро судмедекспертизи Микола Шевчук.

Комісія також погодила ліквідацію комунальних аптек у Старому Самборі та Новому Роздолі.