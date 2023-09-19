Львівська облрада реорганізувала два обласні медзаклади
Обласне патологоанатомічне бюро та лікарню відновного лікування у Соснівці приєднали до Львівської обласної лікарні
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Львівська облрада на позачерговій сесії у вівторок, 19 вересня, ухвалила рішення про реорганізацію двох комунальних медичних закладів – Львівського обласного патологоанатомічного бюро та Львівської обласної лікарні відновного лікування №3. Обидва медзаклади припинили існувати як окремі юридичні структури, їх приєднали до Львівської обласної клінічної лікарні. За кожне з рішень проголосували 55 обранців без обговорення.
Відповідно до рішень обласних депутатів, комунальне некомерційне підприємство ЛОР «Львівське обласне патологоанатомічне бюро», що на вул. Пекарській, 52, та комунальне некомерційне підприємство ЛОР «Львівська обласна лікарня відновного лікування №3» у місті Соснівка приєднали до Львівської обласної клінічної лікарні. Тепер вони функціонуватимуть як підрозділи обласної лікарні – патологоанатомічний центр, а також медичний реабілітаційний центр для допомоги, зокрема, хворим військовослужбовцям ЗСУ, Нацгвардії та інших збройних військових формувань.
Як пояснили в департаменті охорони здоров’я ЛОВА, приєднання двох медзакладів до Львівської обласної клінічної лікарні, яка включена до переліку спроможної мережі госпітального округу області, дозволить поліпшити матеріально-технічну базу та отримати додаткові кошти, що в підсумку поліпшить якість медичної допомоги та діагностику хвороб.
Крім того, 19 вересня депутати проголосували за перейменування львівської обласної лікарні «Охматдит» у Клінічний центр дитячої медицини, приєднавши до нього Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр. Таке рішення керівниця обласного департаменту охорони здоров'я Наталія Літвінська пояснила вимогами постанови Кабміну про формування спроможної мережі медзакладів у Львівській області.
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