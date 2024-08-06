Львівську обласну клінічну лікарня передали з обласної в комунальну власність

Львівська облрада на засіданні у вівторок, 6 серпня, погодила передачу Львівської обласної клінічної лікарні з обласної в державну власність для подальшого створення там університетської лікарні. Депутати розкритикували МОЗ та ЛОВА за погану підготовку проекту рішення та відстутність стратегії подальшого розвитку лікарні, однак в кінцевому результаті таки проголосували. За – 47 голосів. Рішення підтримали в повному складі «Слуга народу», «Батьківщина», НРУ, «Голос», «За майбутнє» та 16 із 25 депутатів «Європейської солідарності». Не голосували «Свобода», УГП, більшість «Самопомочі».

Відповідно до рішення, ЛОКЛ стане структурним підрозділом Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, як це вже відбулося з колишньою лікарнею Львівської залізниці, що на вул. Огієнка. Депутати дали згоду на безоплатну передачу в державну власність до сфери управління Міністерства охорони здоров’я цілісного майнового комплексу комунального некомерційного підприємства Львівської облради «Львівська обласна клінічна лікарня», розташованого на трьох земельних ділянках площею понад 8 га, з метою подальшого приєднання до Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького для створення на його базі університетської лікарні. Таку передачу ще має погодити Кабмін.

Переконувати депутатів підтримати передачу ЛОКЛ у державну власність для створення університетської клініки прибув особисто міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. Він розповів, що Львівщина стане першою областю, де буде втілено європейський досвід університетських клінік та об’єднано обласну лікарню та медичний університет в єдиний технологічно-майновий навчальний комплекс. Зокрема, зі слів міністра, це допоможе подолати кризу медичних кадрів.

«Наша мета – зебезпечити максимальну інтеграцію науково-педагогічної та лікувально-консультативної діяльності. На наш погляд, це сприятиме покращенню якості і конкурентноспроможності медичної освіти, а також покращить рівень надання медичної допомоги та медичного обслуговування мешканців Львівської області. Від цього виграє і громада, і університет», – запевнив міністр.

Віктор Ляшко запевнив, що реформована ЛОКЛ буде пріоритетною у забезпеченні обладнанням та фінансуванні, воно буде закладено після завершення всіх процедур у бюджеті 2025 року. Також запевнив, що будуть поліпшуватися умови праці та зарплати лікарів.

Депутати поцікавилися успіхами перетворення колишньої лікарні Львівської залізниці на вул. Огієнка в університетську клініку. «Чому на її прикладі як на пілотному проекті ви не показали, що можемо досягнути нового рівня?», – зазначив депутат від «Європейської солідарності» Петро Цеголко.

«Чому така поспішність? Ви отримали одну лікарню (залізничну лікарню – ред.), чому не організувати роботу цього підрозділу?», – додав його однопартієць Євген Швед.

На це міністр відповів, що залізнична лікарня є університетською ще дуже мало часу, але вже отримала цифровий рентген, апарат МРТ та 30 млн грн фінансування. Згодом ректор ЛНМУ Орест Чемерис уточнив, що лише на початку червня залізнична лікарня перейшла в підпорядкування університету, працівників лікарні працевлаштували в новій структурі. З 1 липня університетська лікарня законтрактувалася з НСЗУ.

Депутатка Парасковія Дворянин зауважила, що колектив ЛОКЛ написав лист проти приєднання до університету. На це Віктор Ляшко повідомив, що наразі не спілкувався з колективом, але планує таку зустріч.

Чимало депутатів з різних фракцій вимагали представити стратегію розвитку обласної лікарні. Віктор Ляшко заявив, що така стратегія буде напрацьована лише після того, як обласна рада надасть згоду на передачу лікарні у підпорядкування університету. «Коли ви даєте кінцеве рішення, ми вам підготуємо презентацію стратегії», – сказав міністр.

«Лікарня давно потребує реформування. Але передавати найбільший майновий комплекс обласної ради під особисті зобов’язання, абстрактні речі, я не бачу доцільності. До того, як ми приймемо рішення, маємо розуміти, за що голосуємо», – наголосив депутат від УГП Назарій Островський.

Парасковія Дворянин також звернулася до Ореста Чемериса щодо представлення стратегії ЛОКЛ як університетської лікарні. «Є розуміння, куди першочергово мають бути спрямовані зусилля, щоб університетська лікарня запрацювала якісно і по-новому. Щодо стратегії розвитку, ми її підготуємо і представимо на етапі погодження майнових питань», – сказав Орест Чемерис. Він також запевнив, що нова університетська клініка сплачуватиме ПДФО за місцем реєстрації у Львові. Раніше, за рішенням управління майном спільної власності, Львівська обласна лікарня, де понад 2 тис. працівників, перенесла сплату ПДФО зі Львова у Великолюбінську ОТГ.

Директорка обласного департаменту охорони здоров’я Наталія Літвінська також підтримала приєднання ЛОКЛ до медичного університету, назвавши це історичним рішення.

Проект рішення розкритикували фракції «Свобода», «Самопомочі», УГП, окремі депутати від «Європейської солідарності». Натомість підтримали «Слуга народу», «Батьківщина», «Голос», «За майбутнє» та НРУ.

Результати поіменного голосування за передачу ЛОКЛ з обласної в державну власність

«Наша фракція концептуально підтримує ідею університетської клініки. Але тут в сесійній залі ми побачили, що це питання сире», – наголосив голова фракції «Самопомочі» Любомир Зубач і запропонував перенести розгляд питання.

«Вважаю це найболючішим рішенням, яке може бути ухвалено у стінах Львівської облради», – заявила свободівка Ірина Сех.

Багаторічний керівник ЛОКЛ Михайло Гичка заявив про підтримку приєднання лікарні до медичного університету, аргументувавши це тим, що це поліпшить фінансування закладу. Голова ЛОВА Максим Козицький попросив депутатів «зібратися і підтримати рішення, об’єднатися навколо питання порятунку людського життя».

Після майже чотиригодинного обговорення депутати підтримали ідею перетворення ЛОКЛ в університетську клініку. Водночас у рішення прописали, що на сесії має бути представлена стретегія розвитку такої лікарні.