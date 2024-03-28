28 березня зміну місця сплати ПДФО обговорили на спільному засіданні медичної комісії та комісії комунального майна

Управління майном спільної власності Львівської облради вирішило змінити місце сплати податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) трьох обласних лікарень зі Львова у інші громади. Так Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, де близько 2,5 тис. працівників, сплачуватиме ПДФО у Сколе, Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих імені Юрія Липи, де понад 800 працівників, сплачуватиме податок у Трускавці, а Львівська обласна лікарня, де понад 2 тис. працівників, – у Великолюбінську ОТГ. Таким чином бюджет Львова, де фактично розташовані згадані установи, втратить близько 80 млн грн на рік. Кілька років тому Львівська облрада під керівництвом Олександра Ганущина вже здійснювала перереєстрацію обласних закладів зі Львова у райони, однак після зміни законодаства все повернули назад.

У четвер, 28 березня, депутатська комісія з питань охорони здоров’я проголосувала за ініціативу змінити місце сплати ПДФО медиків зі Львова в інші громади, а депутати комісії з питань комунального майна її не підтримали.

Перший заступник начальника управління майном спільної власності Львівської облради Віктор Кусий заявив, щодо з ініціативою змінити місце сплати ПДФО із зарплат медиків виступили керівники Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, Львівського обласного госпіталю ветеранів війни та репресованих мені Юрія Липи та Львівської обласної клінічної лікарні.

«Ці три медичні установи звернулися до управління майном спільної власності з проханням погодити зміну фактичного місця сплати ПДФО. Така пропозиція попередньо узгоджена з Великолюбінською селищною радою, Трускавецькою міською радою та Сколівською міськрадою», – заявив Віктор Кусий.

При цьому він пояснив, що у випадку зміни місця сплати ПДФО відповідні місцеві ради беруть на себе зобов’язання 40% сплаченого ПДФО повертати у вигляді субвенцій на розвиток згаданих лікарень і 20% сплаченого ПДФО скеровувати на розвиток військових частин.

Віктор Кусий уточнив, що не йдеться про юридичну перереєстрацію медзакладів зі Львова в інші громади, як це робили у 2019-2020 роках, а лише про зміну місця сплати ПДФО у ті громади, де згадані медзаклади мають свої філії. Зі слів Віктора Кусого, у 2023 році ці лікарні сплатили в бюджет Львова близько 80 млн грн ПДФО, а тепер ці кошти підуть у бюджети Великого Любіня, Трускавця та Сколе.

Таку ініціативу підтримали мер Трускавця Андрій Кульчинський, голова Великолюбінської ОТГ Йосиф Фабрига та мер Сколе Микола Романишин, керівники лікарень та а також присутні за засіданні представники 2-ї окремої Галицької бригади Нацгвардії, 125 та 103 бригад ТрО.

«Ми вже були приписані у Великолюбінській ОТГ. За отримані кошти нам вдалося відремонтувати приміщення», – заявив директор Львівської обласної клінічної лікарні Михайло Гичка.

«Департамент охорони здоров’я не заперечує проти будь-яких питань щодо коштів, які можуть бути скеровані на потреби військових, закладів охорони здоров’я та поліпшення їх матеріально-технічної бази», – висловилася директорка депатаменту охорони здоров’я ЛОВА Наталія Літвінська.

Депутатка комісії з питань комунального майна, директорка департаменту економічного розвитку Львівської міськради Інна Свистун назвала таку ініціативу несправедливою, адже працівники обласних лікарень працюють і проживають у Львові, користуються інфраструктурою, а ПДФО з їхніх зарплат піде в інші громади.

Свистун також наголосила, що з бюджету Львова у минулому році виділили 1 млрд на підтримку ЗСУ, у той час як обласний бюджет лише 400 млн грн. «Останні наші субвенції: для Нацгвардії 20 млн грн, для 125 бригади – понад 63 млн грн. Не думаю, що питання підтримки військових є справжньою причиною таких кроків. Напевно, є щось інше», – зауважила вона.

Нардепка від партії «Голос» Галина Васильченко нагадала, що у 2020 році Верховна Рада ухвалила закон і унеможливила перереєстрацію комунальних закладів в інше місце без згоди органу місцевого самоврядування, на території якого вони розташовані.

«Щоб сплачувати ПДФО у якусь іншу громаду, там має працювати відповідна кількість працівників. Щоб не було так, що вони дійсно працюють у Львові, а ПДФО за них сплачується в іншій громаді. Це буде порушення законодавства», – наголосила нардепка, водночас зазначивши, що покарання за такі дії не передбачене.

У результаті медична комісія облради підтримала зміну місця сплати ПДФО зі Львова в інші громади, а комісія з питань комунального майна – ні. Керівник майнової комісії Ростислав Добош назвав це рішення передчасним.

Нагадаємо, упродовж 2019-2020 років Львівська облрада перереєструвала цілу низку комунальних закладів зі Львова у райони, щоб таким чином позбавити Львів податків. Зокрема, було перереєстровано чотири львівські лікарні: Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у село Завадівка Турківського району, Львівський державний онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр – у Старий Самбір, Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих з Винників – у селище Дубляни Самбірського району, а Львівську обласну клінічну лікарню зі Львова у Великий Любінь. Тоді головою облради був Олександр Ганущин, а управлінням майном керував Віктор Кусий.

Після того, як Верховна Рада ухвалила закон, який унеможливив безпідставну перереєстрацію, згадані заклади повернули в місця їхнього розташування.