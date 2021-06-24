Львівську обласну клінічну лікарню першою перереєстрували зі Львова у селище Великий Любінь, тепер її повернули у місто

Усі комунальні заклади, які Львівська обласна рада протягом 2019-2020 років перереєструвала зі Львова у райони, повернули назад у місто. Про це свідчать дані з Державного реєстру юридичних осіб.

Нагадаємо, з ініціативи тодішнього голови Львівської облради Олександра Ганущина у 2019-2020 рр. п'ять обласних закладів, які розташовані у Львові, перереєстрували у різні села і містечка. Таким чином міський бюджет Львова втратив надходження від податку на фізичних осіб (ПДФО) від цих закладів, хоч вони і розташовані у Львові.

Зокрема, у 2019 році Львівська облрада перереєструвала чотири львівські лікарні: Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у село Завадівка Турківського району, Львівський державний онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр – у Старий Самбір, Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих з Винників – у селище Дубляни Самбірського району, Львівську обласну клінічну лікарню зі Львова у Великий Любінь Городоцького району. А на початку 2020 року Львівський історичний музей перереєстрували у Червоноград.

У грудні 2020 року Верховна Рада прийняла закон, який унеможливлює безпідставну перереєстрацію комунальних установ. Зокрема, щоб змінити місце реєстрації комунального закладу, тепер необхідний дозвіл місцевої ради населеного пункту, де цей заклад розташований. Цей ж закон передбачає, що безпідставно перереєстровані комунальні заклади мають повернути у місця їхнього розташування.

17 березня 2021 року Львівський історичний музей перереєстрували назад на площу Ринок, 6 у Львові. А повернення чотирьох обласних лікарень у Львові облрада певний час затягувала. Керівник управління майном спільної власності ЛОР Сергій Івах пояснював це труднощами лікарень з укладанням договорів з НСЗУ.

За даними Держреєстру юридичних осіб, 30 травня 2021 року Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф перереєстрували з села Завадівка назад на вул. Миколайчука, 9 у Львові. А Львівський державний онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр повернули зі Старого Самбора на вул. Гашека, 2а до Львова. 16 червня Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих перереєстрували з Дублян Самбірського району у назад Винники на вул. Івасюка, 31. Львівську обласну клінічну лікарню зі Львова повернули на вул. Чернігівську, 7 у Львові 9 червня.

Таким чином усі обласні заклади, які у 2019-2020 роках перереєстрували у містечка та села, повернули назад у Львів. Фактично після двох років сплати податків у бюджети районів львівські лікарні знову платитимуть ПДФО у бюджет Львова. До слова, за даними Львівської міської ради, у 2019 році втратив через перереєстрацію обласних закладів 40 млн грн, а у 2020 – близько 100 млн грн.

До речі, перереєстрація комунальних установ відбувалася не лише у Львові – ще у 2018 році Мостиську районну раду перереєстрували у село Гостинцеве, а Самбірську райраду – у село Вощанці; в кінці 2019 року Дрогобицьку РДА і Дрогобицьку райраду перереєстрували у село Рихтичі. Самбірську РА Дрогобицьку райради також уже повернули назад у міста, а Мостиську ліквідували у рамках реформи децентралізації. Загалом в Україні перереєстрували близько 160 комунальних закладів.