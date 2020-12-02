Львівський онкоцентр, що фактично розташований на вул. Гашека у Львові, облрада перереєструвала у Старий Самбір

2 грудня депутати Верховної Ради у другому читанні й у цілому ухвалили законопроект, що зупиняє безпідставну перереєстрацію комунальних установ обласними чи районними радами з одного міста чи села у інше. Схему фіктивної перереєстрації використовувала Львівська облрада, щоб комунальні заклади не сплачували податки в бюджет Львова.

Як розповіла ZAXID.NET співавторка законопроекту №3118, народна депутатка від «Голосу» Галина Васильченко, протягом останніх років обласні чи районні ради безпідставно перереєстрували понад 130 комунальних установ у різних областях. Зокрема, у 2019 році Львівська облрада за такою ж схемою перереєструвала кілька лікарень та львівський історичний музей, які розташовані у Львові, у інші населені пункти.

«Наприклад, музей, що є на балансі облради, розташований на площі Ринок, але його перереєстровують у якесь інше містечко чи село. Тоді усі податки з доходів осіб, що працюють у тому музеї, йдуть в ту громаду, куди його перереєстрували. Фактично цей об’єкт розташований і працює у Львові, його працівники також переважно зі Львова і ПДФО мав би сплачуватись у Львів. У нас такі ж проблеми були з лікарнями», – пояснила ZAXID.NET проблему перереєстрації комунальних установ Галина Васильченко.

Через безпідставну перереєстрацію комунальних установ бюджет Львова втрачає близько 100 млн грн у рік.

«Сьогодні Верховна Рада підтримала законопроект, яким зупинила безпідставні перереєстрації комунальних установ. А втрачені від таких дій податки, мають повернутись до громад, яким вони належать», – написав мер Львова Андрій Садовий.

Галина Васильченко розповіла, що після підписання законопроекту президентом протягом трьох місяців такі установи мають бути знову перереєстровані назад у ті населені пункти, де вони фактично працюють.

«Якщо цього не буде зроблено, Львівська міська рада чи будь-яка інша громада має право подавати до суду щодо відстоювання своїх майнових прав і прав на податки. Тобто йдеться про справедливий розподіл податків», – додала співавторка законопроекту.

Нагадаємо, що торік Львівська обласна рада перереєструвала чотири львівські лікарні та історичний музей у інші населені пункти. Через це бюджет міста недоотримує близько 100 млн грн у рік.