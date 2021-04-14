Львівську обласну клінічну лікарню першою перереєстрували зі Львова у селище Великий Любінь

Львівська облрада на засіданні у вівторок, 13 квітня, відмовилася прийняти рішення про перереєстрацію комунальних закладів з районів області назад до Львова. Йдеться про чотири обласні лікарні, які розміщені у Львові, але у 2019 році буди перереєстровані у різні райони Львівської області.

Фракція «Самопоміч» подала на розгляд сесії ініціативу про приведення рішень Львівської облради у відповідність до прийнятого у грудні 2020 року закону України, який забороняє безпідставну перереєстрацію обласними та районними радами комунальних установ в інші населені пункти. Однак проект рішення про повернення обласних закладів назад до Львова підтримали лише 13 із 84 депутатів.

Основним аргументом депутатів було те, що зараз лікарні укладають контракти з НСЗУ і така перереєстрація може зашкодити цьому процесу.

Керівник управління майном спільної власності ЛОР Сергій Івах розповів, що управління скерувало листи у комунальні установи щодо проведення їх перереєстрації назад до Львова, однак отримало відповідь з проханням відкласти цей процес, зважаючи на укладання нових контрактів з НСЗУ.

За повернення обласних лікарень назад до Львова висловився голова бюджетної комісії, екс-мер Винників Володимир Квурт, назвавши «дурнею» таку перереєстрацію, яку провела ЛОР попереднього скликання.

Натомість депутат від «ЄС», екс-голова Львівської облради Олександр Ганущин наполягав на тому, що такі рішення були правильними, від них користь отримали місцеві громади та лікарні. Він наголосив, що повертати лікарні назад до Львова не потрібно, оскільки закон не має зворотної сили.

Саме з ініціативи тодішнього голови Олександра Ганущина у 2019 році Львівська облрада змінила юридичну реєстрацію чотирьох львівських лікарень. Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф перереєстрували у село Завадівка Турківського району, Львівський державний онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр – у Старий Самбір, Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих з Винників – у селище Дубляни Самбірського району, Львівську обласну клінічну лікарню зі Львова у Великий Любінь Городоцького району.

Таку перереєстрацію Львівська облрада використовувала, щоби обласні лікарні, які розміщені у Львові, не сплачували податки в бюджет Львова. За цей час міський бюджет Львова втратив близько 140 млн грн.

Водночас Львівський історичний музей, який на початку 2020 року змінив юридичну реєстрацію зі Львова до Червонограда, вже перереєстрували назад.

Нагадаємо, 2 грудня 2020 року Верховна Рада прийняла закон, який унеможливлює безпідставну перереєстрацію комунальних установ. Зокрема, щоб змінити місце реєстрації комунального закладу, тепер необхідний дозвіл місцевої ради населеного пункту, де цей заклад розташований. Цей ж законопроект передбачає, що безпідставно перереєстровані комунальні заклади мають повернути у місця їхнього розташування.