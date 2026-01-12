Танкер «тіньового флоту» Росії Qendil

Серед членів екіпажу російського танкера, який в грудні атакували українські дрони, були громадяни РФ з досвідом служби в ГРУ і ПВК «Вагнер». Про це йдеться в спільному розслідуванні російського Центру «Досьє» та норвезького видання NRK.

Зокрема, на борту танкера Qendil, що транспортував російську нафту до Індії, перебували Олександр Малахов і Віктор Александров. В офіційних списках екіпажу обоє були вказані як охорона (SECURITY), однак, за оцінкою розслідувачів, їхня присутність виходила за межі типових функцій охорони комерційних суден.

Охоронці танкера Qendil – Олександр Малахов і Віктор Александров

За даними Центру, 50-річний Олександр Малахов, уродженець Волгоградської області, раніше проходив службу у 22-й окремій гвардійській бригаді спеціального призначення ГРУ. Після завершення військової кар’єри він працював у цивільному секторі, зокрема в структурах, пов’язаних з аеропортом Ростова-на-Дону, де до 2018 року обіймав посаду інспектора з контролю в центрі авіаційної безпеки.

«Наприкінці 2023 року він звільнився, а вже в лютому 2024 року, згідно з даними про перетин кордону, Малахов повернувся з Сирії. Інформації про його нове місце служби або працевлаштування після цього у відкритих джерелах немає», – зауважують розслідувачі.

Інший фігурант розслідування – 60-річний Віктор Александров, уродженець Криму, який довгий час проживав у Єкатеринбурзі. У 2000-х роках він був засуджений за розбій, а у 2010-х фігурував у базах судових приставів через кредитну заборгованість. Працював охоронцем, після чого приєднався до ПВК «Вагнер».

З 2017 року Александров перебував у Сирії. Розслідувачі встановили, що у 2020 році він діставався туди на транспортному літаку «Іл-76» Міноборони, який використовують для перекидання військових, техніки та боєприпасів. Александров входив до шостого штурмового загону, служив механіком-водієм БМП і використовував позивний «Кацо».

У лютому 2019 року Александрова звільнили з ПВК після інциденту, пов’язаного з алкоголем і порушенням дисципліни, однак уже у 2020 році він знову значився в структурі компанії.

Відомо, що з 2015 року Александров регулярно перетинав кордон України й був на окупованих територіях, зокрема після початку повномасштабного вторгнення РФ.

Професор Арктичного університету Норвегії Карі Ага-Міклебост у коментарі NRK заявив, що Росія використовує «тіньовий флот» не лише для транспортування нафти, а й для збору розвідінформації у європейських водах.

Нагадаємо, 19 грудня СБУ вперше уразила безпілотниками російський танкер у нейтральних водах Середземного моря. Ціль уразили на відстані понад 2 тис. км від держкордону. Унаслідок атаки танкер отримав критичні ушкодження і наразі не може використовуватися за призначенням.