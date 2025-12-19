Безпілотники уразили танкер QENDIL

На відстані у понад 2 тис. км від території України у нейтральних водах Середземного моря бійці Служби безпеки України атакували повітряними безпілотниками танкер «тіньового флоту» Росії. Про це у п’ятницю, 19 грудня, повідомив hromadske поінформований співрозмовник.

Як розповіло джерело, у нейтральних водах Середземного моря безпілотники уразили танкер «тіньового флоту» Росії QENDIL. Внаслідок атаки він отримав критичні ушкодження і наразі не може використовуватися за призначенням.

У момент удару корабель не перевозив жоден вантаж, тому атака не несла жодної загрози для екологічної ситуації в регіоні.

Наголошують, що цей танкер росіяни використовували для обходу санкцій і заробляння грошей, які йшли на війну проти України.

«Тому з погляду міжнародного права та законів і звичаїв війни – це абсолютно законна ціль для СБУ. Ворог має розуміти, що Україна не спиниться і буде бити його у будь-яких точках світу, де б він не був», – зазначив співрозмовник.

Нагадаємо, в ніч на четвер, 18 грудня, внаслідок дронової атаки постраждало вантажне судно в Ростові. Губернатор Юрій Слюсар заявив, що двоє членів екіпажу загинули, ще троє людей отримали поранення.