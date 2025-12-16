У Балтійському морі танкери тіньового флоту Росії охороняють військові

Військово-морські сили Швеції заявили, що Росія розгорнула у Балтійському морі військову операцію з захисту своїх танкерів тіньового флоту. Про це свідчить присутність російських військових на суднах, що експортують нафту та нафтопродукти в обхід санкцій. Про це у вівторок, 16 грудня, повідомив шведський мовник SVT з посиланням на начальника операцій шведського флоту Марко Петковича.

Як зазначає SVT, інформація про присутність російських військових у Балтійському морі з’явилась ще восени. Зокрема про це повідомляли данські ЗМІ з посиланням на цивільних лоцманів. Тепер цю інформацію підтвердили у флоті Швеції.

«Ми бачили та отримали інформацію про те, що на борту деяких кораблів цього тіньового флоту є військовослужбовці», – цитує SVT Марка Петковича.

За словами Марка Петковича, для воєнізованої охорони танкерів тіньового флоту Росія, ймовірно, залучає найманців з приватних військових компаній. Попри те, що російський контингент у Балтійському морі має зброю, Марко Петкович заявив, що це – не привід для хвилювання.

«Я не бачу у цьому жодного безпосереднього ризику, ми добре володіємо інформацією щодо ситуації, і я не думаю, що є потреба відчувати якесь занепокоєння», – заявив Марко Петкович.

Водночас Марко Петкович зауважив, що Росія останнім часом значно розширила військову присутність у Балтійському морі та Фінській затоці. Заступник начальника операцій Берегової охорони Даніель Стенлінг зауважив, що залучення військових до охорони танкерів тіньового флоту вказує на те, наскільки він є важливим для Росії.

За інформацією берегової охорони Швеції, у морі діють від 500 до 1000 суден російського тіньового флоту, з них понад 300 – під прапорами інших країн.

Нагадаємо, 28 листопада біля узбережжя Туреччини на двох російських танкерах Kairos та Virat, що входять до тіньового флоту, пролунали вибухи. Наступного дня, 29 листопада, низка українських ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомила, що вибухи на суднах стались внаслідок дронових атак, які здійснили Служба безпеки України та Військово-морські сили, застосувавши далекобійні дрони Sea Baby.