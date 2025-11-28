Біля узбережжя Туреччини вибухнули російські танкери

У протоці Босфор [з'єднує Чорне та Мармурове моря] біля узбережжя Туреччини майже одночасно вибухнули два танкери російського тіньового флоту «Кайрос» та «Вірат». Про це у п’ятницю, 28 листопада, повідомила інформаційна агенція Bloomberg.

Першим внаслідок вибуху невідомого предмета загорівся танкер «Кайрос», судно почало набирати воду. Майже одразу після інциденту екіпаж ще одного російського танкера «Вірат» повідомив про пожежу у машинному відділенні, судно загорілось також після зіткнення з невідомим предметом. Точна причина пожеж на російських танкерах наразі невідома.

«Кайрос» перебуває під санкціями Великобританії та Європейського Союзу, а «Вірат» – під санкціями США та ЄС. Відомо, що ці судна транспортували російську нафту в обхід санкцій. За даними Bloomberg, востаннє «Кайрос» здійснював рейс з російського порту «Новоросійськ» до індійського «Парадіпа», на момент вибуху судно було без вантажу.

Водночас судно «Вірат», за даними інформагенції, також був порожнім на момент вибуху. Журналісти припускають, що він майже рік простояв у західній частині Чорного моря після того, як 10 січня потрапив до санкційного списку США.

Нагадаємо, на початку серпня аналітично-розвідувальна компанія Dallas публікувала розслідування про роботу російського тіньового флоту в обхід санкцій. Зокрема, аналітики розповідали про крюїнгові компанії, які допомагають Росії продовжувати отримувати нафтові прибутки.