Нафтовий танкер російського флоту «Волгонефть-147»

Приватна аналітично-розвідувальна компанія Dallas дослідила роботу російського тіньового флоту, який попри санкції продовжує свою діяльність. У цьому йому допомагають російські крюїнгові компанії, які вдало підшукують необхідний персонал. Про це йдеться у розслідуванні Dallas, опублікованому у четвер, 7 серпня.

Нафтові прибутки – одне з основних джерел фінансування російського військово-промислового комплексу. Україна, США та Європа активно намагаються зменшити російський заробіток на експорті енергоресурсів: накладають цінові обмеження та заносять російські танкери до чорних списків. Проте російському тіньовому флоту й надалі вдається працювати, зокрема, за допомогою крюїнгових компаній. Ці компанії допомагають найняти на роботу екіпаж, який погоджується йти у море під сумнівними прапорами та підозрілими маршрутами.

Як приклад Dallas наводить роботу судноплавного російського гіганта «Совкомфлот» (SCF). Це державне підприємство Росії, яке спеціалізується на транспортуванні морськими шляхами російської нафти та зрідженого природного газу на світові ринки.

Після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році на «Совкомфлот», а також її керівників, США, Європейський Союз, Велика Британія, Канада, Австралія та Нова Зеландія наклали санкції. Очікувалось, що обмеження завадять «Совкомфлоту» експортувати російські енергоносії, однак він продовжує роботу. Про це свідчить внутрішній аналіз компанії розісланий капітанам тіньового флоту у лютому 2025 року. У листі наголошується, що попри санкції керівники «Совкомфлоту» й надалі безперешкодно літають за кордон.

«Поки після оголошення санкцій Україною дзеркальні обмежувальні заходи не будуть запроваджені з боку західних країн, ніяких реальних бар’єрів, блокування рахунків, замороження активів чи анулювання віз у “недружніх країнах” щодо таких осіб не спостерігається. З практичного погляду, санкціоновані особи дійсно потрапляють до баз комплаєнсу, зокрема до системи Refinitiv (World-Check), що може створювати певні труднощі під час взаємодії з іноземними чиновниками. Формально – в юрисдикціях поза Україною – таких обмежень не існує, однак у адміністративному полі ці особи можуть розглядатися як “токсичні” фігури», – йдеться у листі, який «Совкомфлот» надіслав капітану Алєксандру Бартошу.

Лист «Совкомфлоту»

Сам капітан Алєксандр Бартош, зауважує Dallas, чудово розуміє специфіку роботи у тіньовому флоті. Зокрема, у своїй анкеті моряка, надісланій «Роснефтефлот», що займається комплектуванням екіпажів, Бартош акцентує на досвіді у проведенні операцій ship-to-ship (STS) – перевантаження вантажу між двома суднами в морі без участі берегового термінала. STS операції, зокрема, використовують для передачі сирої нафти, скрапленого газу, сипучих вантажів та інших нафтопродуктів.

Після такої операції зазвичай судно-отримувач вказує у документах іншу країну, з якої нібито походить вантаж. Такі махінації ускладнюють відстеження справжнього маршруту нафти та дозволяють Росії продовжувати торгівлю енергоресурсами попри ембарго та цінові обмеження.

Російський капітан Алєксандр Бартош стверджує, що має досвід операцій STS

Dallas з посиланням на аналітичну американську корпорацію S&P Global зауважує, що тіньовий флот становить приблизно до 17% від загальної кількості чинних танкерів у світі, але при цьому забезпечує транспортування від 60% до майже всього обсягу російського нафтового експорту морем.

«Очевидно, що як крюїнгові компанії, так і капітани добре усвідомлюють нелегальний характер його діяльності. Проте – як і в багатьох інших сферах життя в умовах авторитарної російської системи – у них панує свідоме небажання ставити незручні запитання», – наголошують аналітики Dallas.

За даними галузевих аналітиків, понад 300 підсанкційних суден у 2024-2025 роках були зареєстровані під прапорами країн, які навіть не мають власного флоту та виходу до моря. Підсанкційні танкери, зокрема, використовували морські ідентифікаційні коди Малаві та Есватіні.

«Ці формальні прапори, разом з екіпажами, які погоджуються їх оформлювати, чітко демонструють масштабну географію та глибоку залученість російської крюїнгової мережі до глобальних схем обходу санкцій», – зауважують аналітики.

Наголошується, що накладання санкцій лише на танкери є недостатнім. Щоб унеможливити роботу російського тіньового флоту необхідно вжити додаткових заходів, а саме:

Накласти санкції проти крюїнгових агентств ​​​​​​;

Застосувати фінансовий та дипломатичний тиск на країни, які реєструють підсанкційні судна та екіпажі;

Обмін розвідданими для портового контролю;

Надати консульствам право відмовляти у видачі віз типу Seafarer C чи транзитних віз кандидатам, пов’язаним із санкціонованими крюїнговими компаніями.

Страхування: виведення з покриття. Зобов’язати Міжнародну групу P&I клубів анулювати страхове покриття для капітанів, що фігурують у санкційних списках США (SDN), ЄС або України.

Повторна перевірка свідоцтв морської компетентності. Європейський Союз може закликати адміністрації прапорів відмовляти у визнанні свідоцтв морської компетентності, виданих російською владою, під час їх чергового поновлення.

Dallas також опублікувала перелік крюїнгових компаній, які займаються підбором екіпажів для російського тіньового флоту:

Зауважимо, що 3 серпня Україна наклала санкції на капітанів російського тіньового флоту. Під санкційні обмеження потрапили 94 капітани тіньового флоту Росії. Окрім росіян, обмеження стосуються громадяни Китаю, Грузії, Ірану, Пакистану, М’янми, Бангладеш та Індії.