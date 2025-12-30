Незважаючи на розвиток дронів, артилерія не втратила свого значення на російсько-українській війні

Розвиток ракетних військ є одним із ключових завдань української армії, разом із цифровізацією та роботизацією. Про це в інтерв’ю ведучому «24 Каналу» Андрію Дрозді розповів Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За словами Олександра Сирського, незважаючи на розвиток дронів, артилерія не втратила свого значення на російсько-українській війні.

«Ніхто не замінить ракетні війська. Але в нас поки що недостатньо ракет. Та настане той час, коли їх буде вдосталь – є всі підстави так думати і стверджувати. Ракетні війська є тим стримуючим фактором, який в майбутньому завадить будь-якому ворогові мати бажання зазіхнути на нашу територію», – сказав Головнокомандувач ЗСУ.

Олександр Сирський зауважив, що наразі частка артилерії у загальній структурі вогневого ураження складає 40%, близько 60% втрат ворога забезпечують дрони, застосування яких, втім, залежить від погодних умов. Окрім розвитку ракетних військ, пріоритетами ЗСУ у 2026 році стане продовження реформи системи управління, автоматизація та роботизація.

Нагадаємо, у 2025 році загальні втрати армії РФ в Україні склали понад 410 тис. військових – майже стільки ж, як вдалося мобілізувати ворогу упродовж року. В останні пів року контингент РФ в Україні налічує близько 711 тис. військових.