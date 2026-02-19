У четвер, 19 лютого, уряд Швеції ухвалив рішення про надання 21-го пакета військової допомоги для України. Вартість пакета становить майже 12,9 млрд шведських крон або приблизно 1,2 млрд євро. Про це інформує шведський мовник SVT.

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон відзначив нагальну потребу в посиленні української протиповітряної оборони.

«Швеція є однією з країн, які найбільше підтримують Україну, як кількісно, так і якісно. Шведські системи, які ми постачали Україні, дуже добре зарекомендували себе на полі бою», – сказав Йонсон.

За його словами, перша частина пакета допомоги, вартістю 4,3 млрд шведських крон (404,8 млн євро), включає придбання та передачу Швецією зенітних гарматних систем Tridon Mk2, які є особливо ефективними у збитті безпілотників. Також країна передасть датчики, роботів, бойові дрони, а також зенітні гармати.

Інші 5,6 мільярда євро (527 млн євро) підуть на українське виробництво далекобійних ракет і безпілотників різних типів.

Решта – 3 млрд шведських крон (понад 280 млн євро) будуть використані на гранатомети зі запасів шведської армії, а також підуть на закупівлю артснарядів, запасних деталей та на навчання українських військових.

За даними мілітарного порталу Defense Express, системи Tridon Mk2 виробляє британська оборонна компанія BAE Systems. Вперше установку представили у 2024 році. Tridon Mk2 оснащена 40-мм гарматою. Вона здатна уражати цілі на відстані до 12 км й здійснювати 200-300 пострілів на хвилину. Окрім того, системи, які постачатимуть Україні, додатково обладнають радіолокаційною станцією Saab Giraffe 1X, що зможе виявляти дрони на відстані 75 км.

Додамо, що з початку повномасштабної спроби вторгнення Росії Швеція надала Україні військової допомоги на загальну суму понад 100 млрд шведських крон (9,4 млрд євро).