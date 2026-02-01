Міністри оборони України та Швеція провели розмову

Швеція готує для України один з найбільших пакетів допомоги, до якого увійдуть засоби для протиповітряної оборони. Про це у неділю, 1 лютого, повідомили у Міністерстві оборони України.

Вказується, що міністр оборони України Михайло Федоров провів розмову зі шведським колегою Полом Йонсоном. Міністри обговорили посилення спроможності України протидіяти російським балістичним атакам через PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) – програму постачання Україні озброєння зі США коштом Європейських партнерів. Крім того, Михайло Федоров та Пол Йонсон обговорили запуск програми Brave–Sweden (спільна оборонна програма, що передбачає залучення грантового фінансування для тестування військових інновацій).

Після розмови міноборони України повідомило, що Швеція готується передати пакет допомоги, до якого увійдуть засоби протиповітряної оборони, засоби радіоелектронної боротьби, радари шведської компанії Saab, а також дрони.

«Крім того, під час розмови предметно обговорили питання авіаційної складової – зокрема можливість постачання літаків Gripen та передачі ракет Meteor, які є ключовими інструментами протидії літакам – носіям керованих авіаційних бомб», – йдеться у повідомленні міноборони.

Зауважимо, що ракети Meteor, передачу яких обговорювали міністри, спільно виробляють три європейські оборонні компанії. Це ракети класу «повітря-повітря» великої дальності. Meteor здатна уражати цілі на відстані до 200 км, зокрема, реактивні літаки, безпілотники та крилаті ракети, навіть за умови дії засобів радіоелектронної боротьби.

Багатоцільові винищувачі четвертого покоління JAS 39 Gripen виробляє шведська компанія Saab. Літак здатний злітати та сідати на короткі смуги, включаючи автомобільні дороги. Крім того, Gripen може нести широкий спектр ракет класу «повітря-повітря», «повітря-земля», а також керовані бомби.

Нагадаємо, у 22 жовтня 2025 року Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон уклали угоду щодо наміру закупівлі Україною від 100 до 150 нових винищувачів Gripen. 25 жовтня Володимир Зеленський повідомив, що перша партія шведських винищувачів Gripen надійде до України у 2026 році.

5 грудня 2025 року шведський уряд повідомив, що у 2026 році країна поступово припинить співпрацю в галузі розвитку з п’ятьма країнами Африки та Південної Америки, а заощаджені гроші спрямує на підтримку України.