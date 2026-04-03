Рекетиру загрожує до 12 років ув’язнення

Служба безпеки спільно з Національною поліцією затримали кримінального авторитета, який вимагав 150 тис. доларів у підприємця на Прикарпатті під виглядом повернення неіснуючих боргів. Рекетиру загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Як повідомили в Управлінні СБУ в Івано-Франківській області в п’ятницю, 3 квітня, раніше підозрюваний входив до складу угруповання кримінального авторитета на прізвисько «Храмий», однак згодом вирішив діяти самостійно. Разом зі спільниками він систематично чинив тиск на представників бізнесу Прикарпаття.

«Задокументовано, як він залякував підприємця з Івано-Франківська, щоб заволодіти його майном та коштами на суму близько 150 тис. доларів. У разі відмови погрожував фізичною розправою, знищенням бізнесу та помстою родичам. Зловмисник постійно телефонував чоловіку та тиснув на нього під час особистих зустрічей, вимагаючи передати гроші та права на дві квартири. Згодом організував напад на підприємця», – розповіли в СБУ.

Під час обшуків у помешканні рекетира та його спільників вилучили копії боргових розписок, мобільні телефони та банківські картки, які використовувалися для вчинення злочинів.

Підозрюваному інкримінують ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання, вчинене в умовах воєнного стану). Санкція статті передбачає від 7 до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Кримінального авторитета взяли під варту без можливості внесення застави.