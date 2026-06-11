Зловмисники використовували мотопомпи та метод гідророзмиву

На Рівненщині правоохоронці викрили масштабну схему незаконного видобутку бурштину під виглядом геологічного вивчення надр. Унаслідок незаконних робіт на площі близько 50 гектарів повністю знищили родючий шар ґрунту та понад 700 дерев. Про це у четвер, 11 червня, повідомила пресслужба Нацполіції.

За даними слідства, користувачі надр замість дозволених розвідувальних робіт організували промисловий видобуток бурштину для подальшого продажу. Для цього використовували мотопомпи та метод гідророзмиву, що фактично змивав ґрунт разом із бурштином. У поліції зазначають, що така технологія завдає значної шкоди довкіллю та повністю руйнує земельний покрив і лісові насадження.

Наслідки незаконного видобутку бурштину (фото Нацполіції)

Окрему роль у схемі відігравали скупники бурштину, які купували каміння без документів і забезпечували його подальший збут, зокрема за кордон. Також правоохоронці зафіксували можливе заниження обсягів видобутку у звітності, що могло призвести до втрат бюджету.

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9 червня слідчі та оперативники провели 47 обшуків на Рівненщині. Вони вилучили понад 52 кг бурштину, 26 мотопомп, обладнання, документи, два автомобілі та понад 29 тис. доларів готівки. На місцях також підтвердили масштабне знищення ґрунту і лісу.

Наразі слідчі встановлюють усіх причетних до схеми та підраховують завдані державі та довкіллю збитки.

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Досудове розслідування триває за ч. 2 ст. 240-1 ККУ (незаконний видобуток, збут та переробка бурштину) та ч. 2 ст. 364 ККУ (зловживання владою або службовим становищем).