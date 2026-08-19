Виплати для людей з інвалідністю з дитинства зростуть до 8 тис. грн

Верховна Рада збільшила державну допомогу дітям з інвалідністю та людям з інвалідністю з дитинства. Нові суми виплат почнуть діяти з 2027 року. Відповідний законопроєкт №14191 у середу, 19 серпня, підтримав 331 народний депутат. Про це йдеться на сайті парламенту.

Для розрахунку допомоги запровадять базову суму. Її щороку визначатимуть у державному бюджеті, однак вона не може бути меншою за 4 тис. грн.

Наразі мінімальна щомісячна допомога дітям з інвалідністю та людям з інвалідністю з дитинства становить 2595 грн без урахування надбавок за догляд. Із 2027 року виплати дітям та людям з інвалідністю з дитинства першої групи зростуть більш ніж утричі – до 8000 грн. Для другої групи допомога збільшиться на 54%, а для третьої – на 16%.

Відтак щомісячна допомога становитиме щонайменше:

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8 тис. грн – дітям з інвалідністю до 18 років;

8 тис. грн – людям з інвалідністю з дитинства першої групи;

4 тис. грн – людям з інвалідністю з дитинства другої групи;

3 тис. грн – людям з інвалідністю з дитинства третьої групи.

Якщо базову суму в майбутньому збільшать, разом із нею зростуть і виплати.

Надбавки за догляд

Окремо передбачені доплати людям, які потребують постійного догляду. Так, для дітей з інвалідністю підгрупи А надбавка становитиме щонайменше 8 тис. грн на місяць. Для інших дітей з інвалідністю, які потребують догляду, – 4 тис. грн.

Людям з інвалідністю з дитинства першої групи підгрупи А доплачуватимуть щонайменше 8 тис. грн, а підгрупи Б – 4 тис. грн. Одинокі люди з інвалідністю з дитинства другої та третьої груп, які потребують постійного догляду, отримуватимуть доплату щонайменше 3 тис. грн.

Державні виплати поєднають із соціальними послугами. Зокрема, родини зможуть отримувати допомогу фахівців на ранніх етапах розвитку дитини, супровід під час інклюзивного навчання, послуги з догляду та розвитку.

Батьки дітей з інвалідністю також матимуть право раз на рік на двотижневий відпочинок від постійного догляду.

За оцінкою авторів закону, загальна вартість виплат і соціальних послуг для однієї родини може становити від 20 тис. до 71 тис. грн на місяць. Сума залежатиме від потреб дитини та необхідного догляду. Йдеться не лише про гроші, які родина отримуватиме на руки, а й про вартість наданих послуг.

Як виплачуватимуть гроші дітям у закладах?

Зміниться й порядок виплат дітям з інвалідністю, які живуть у спеціальних закладах. 90% допомоги перераховуватимуть на депозитний рахунок дитини, а 10% – на поточний рахунок для особистих потреб.

Накопичені гроші належатимуть дитині. Їх можна буде витратити на навчання, лікування, житло або початок самостійного життя.

Якщо після 14 років дитина навчатиметься в коледжі, училищі чи університеті та житиме поза закладом, половину допомоги перераховуватимуть на її поточний рахунок, а половину – на депозитний.

Із 2028 року повнолітнім людям з інвалідністю з дитинства, які живуть у закладах, виплачуватимуть половину допомоги. Решта грошей надходитиме закладу як оплата за надані соціальні послуги.