Відділення розраховане на 40 ліжок

У Чернівецькій обласній дитячій лікарні завершили капітальний ремонт спеціалізованого педіатричного відділення. Вартість ремонту склала 8,3 млн грн. Ці гроші виділили з обласного бюджету Буковини. Тут лікуватимуть дітей із захворюваннями органів травлення, дихання, серцево-судинної, ендокринної та імунологічної систем.

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Відділення педіатрії розрахованого на 40 ліжок, повідомили в Чернівецькій обласній військовій адміністрації. Тут лікуватимуть як дітей із звичайними діагнозами, так і пацієнтів із рідкісними захворюваннями.

До педіатричного відділення увійшли вузькоспеціалізовані напрями: дитяча ендокринологія, алергологія, кардіоревматологія та допомога дітям із рідкісними захворюваннями органів дихання. «Таке поєднання дозволяє лікарям швидко збирати консиліуми та ефективно вести найскладніші клінічні випадки», – йдеться у повідомленні.

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Під час ремонту і оснащення в палатах облаштували сучасні умови для спільного перебування матері й дитини. Також встановили окремі санвузли, змонтували нову припливно-витяжну вентиляцію. Окрім того, оновили освітній центр «Школа супергероїв», де діти можуть продовжувати шкільне навчання під час стаціонарного лікування.

У Чернівецькій ОВА зазначили, що такий підрозділ у обласній лікарні – це перехід до сучасної єдиної моделі лікування, коли спеціалісти комплексно оцінюють стан здоров’я дитини, проводять координацію всієї медичної команди.