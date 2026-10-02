26-річний Володимир Космірак загинув під Бахмутом

Президент України Володимир Зеленський надав звання Героя України загиблому військовослужбовцю Державної прикордонної служби Володимиру Косміраку.

«За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» старшому солдату Володимиру Косміраку (посмертно)», – йдеться в указі президента від 1 жовтня.

Володимир Космірак був уродженцем села Постоята Надвірнянського району. Під час повномасштабного вторгнення служив снайпером першої прикордонної комендатури швидкого реагування 3-го прикордонного загону ДПСУ.

Загинув у віці 26 років під час стрілецького бою 10 травня 2024 року в селищі Калинівка під Бахмутом і до листопада 2025 року вважався зниклим безвісти.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати