F-16 відіграють важливу роль у захисті українського неба

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що близько половини українських винищувачів F-16 наразі не можуть виконувати бойові завдання через тривале технічне обслуговування в Європі. Про це він розповів в інтерв’ю Financial Times, яке було опубліковане у п'ятницю, 2 жовтня.

За словами Зеленського, винищувачі могли б швидше повертатися до експлуатації, якби частину ремонтних робіт проводили безпосередньо в Україні. Київ планує налагодити таке обслуговування за підтримки західних партнерів.

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Президент наголосив, що F-16 відіграють важливу роль у захисті українського неба. Зокрема, ці винищувачі ефективно протидіють новим російським реактивним безпілотникам. Тому тривале перебування літаків на технічному обслуговуванні створює додаткові труднощі для української протиповітряної оборони.

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Про те, що близько половини українських F-16 не можуть виконувати завдання через затримки з обслуговуванням, раніше писала газета Wall Street Journal. Видання зазначало, що після приблизно 300 годин нальоту винищувачі потребують етапного технічного огляду.

Під час такого обслуговування перевіряють і ремонтують, зокрема, двигун, авіоніку, гідравлічну систему, паливні магістралі та інше обладнання літака. Обслуговування українських F-16 має здійснювати бельгійська компанія Sabena Aerospace Engineering. За словами колишнього контрадмірала ВМС США Марка Монтгомері, ремонт окремих літаків може тривати до 40 тижнів.

Нагадаємо, 1 жовтня Зеленський доручив провести оперативну перевірку домовленостей із міжнародними партнерами щодо постачання ракет для ППО та боєприпасів для винищувачів F-16. Відповідні доручення отримали МЗС, Міноборони та команда Офісу президента. За словами президента, відомства мають перевірити домовленості з кожною країною, укладені угоди та окремі пакети військової допомоги.