Слово-паразит, яке прийшло до нас з російської: як замінити «прям»
Поради Марії Словолюб та Ольги Васильєвої
Практично кожен із нас колись вживав слова-паразити у розмовній мові, одним із таких є слово «прям», яке дуже поширене, зокрема серед молоді. Мовознавці розповідають, чому його варто уникати та на що краще замінити.
«Чи вживаєте ви зараз це слово? Адже я його активно чую звідусіль: «прям круто», «прям вишукано», «прям дорого». Чи знали ви, що це калька з російської?», – каже експертка з красномовства Марія Словолюб.
Слово «прям» вживають для підсилення, тому мовознавиця радить використовувати українські відповідники. Можна використовувати слова «дійсно» чи «справді» («Це справді вишукано», а не «прям вишукано»), «саме» або «точно» («Це саме те, що я хотів»).
Редакторка Ольга Васильєва також пише на сайті «Главком», що «прям» можна замінити на «аж» (не «Мені прям не по собі стало», а «Мені аж не по собі стало»), а також на «ну»: не «Це прям дуже цікаво!», а «Це ну дуже цікаво!»Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
ZAXID.NET також пояснював, як правильно писати за новим правописом:
- «Надобраніч» чи «на добраніч»
- «Назавжди» чи «на завжди»
- «Будь ласка» чи «будь-ласка»
- «На пам’ять» чи «напам’ять»
- «Якраз» чи «як раз»
- «Тому що», «томущо» чи «тому-що»
- «Немає» чи «не має»
- «По батькові» чи «по-батькові»
- «Хабара» чи «хабаря»
- «Принаймі» чи «принаймні»
- «Вголос» чи «в голос»
- «По-перше» чи «по перше»
- Чому «наразі» – це не «зараз»
- Чому «останній» – не «крайній»
- «До побачення» чи «допобачення»
- «По іншому», «по-іншому» чи «поіншому»
- «До зустрічі» чи «дозустрічі»
- «На здоров’я» чи «наздоров’я»
- «Хобі», «хоббі» чи «гобі»
- «Ввечері» чи «в вечері»
- «Насправді» чи «на справді»
- «З ліва» чи «зліва», «з права», «зправа» чи «справа»
- «Начебто», «начеб то» чи «наче б то»
- «На-гора», «нагора» чи «на гора»
- «Наприклад» чи «на приклад»
- «Наперед» чи «на перед»
- «Ссавець» чи «савець»
- «Не наче» чи «неначе»
За тегом «українська мова» можна знайти поширені помилки, поради та правила написання слів, згідно з новим правописом.