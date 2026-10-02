Слово «прям» вживають для підсилення, тому мовознавиця радить використовувати українські відповідники

Практично кожен із нас колись вживав слова-паразити у розмовній мові, одним із таких є слово «прям», яке дуже поширене, зокрема серед молоді. Мовознавці розповідають, чому його варто уникати та на що краще замінити.

«Чи вживаєте ви зараз це слово? Адже я його активно чую звідусіль: «прям круто», «прям вишукано», «прям дорого». Чи знали ви, що це калька з російської?», – каже експертка з красномовства Марія Словолюб.

Слово «прям» вживають для підсилення, тому мовознавиця радить використовувати українські відповідники. Можна використовувати слова «дійсно» чи «справді» («Це справді вишукано», а не «прям вишукано»), «саме» або «точно» («Це саме те, що я хотів»).

Редакторка Ольга Васильєва також пише на сайті «Главком», що «прям» можна замінити на «аж» (не «Мені прям не по собі стало», а «Мені аж не по собі стало»), а також на «ну»: не «Це прям дуже цікаво!», а «Це ну дуже цікаво!»

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