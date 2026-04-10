Водію не можна пропустити поворот ліворуч

Нагадати правила правопису – це ніколи не зайве. Як би ви написали: «зліва» чи «з ліва»? А якщо говорити про праву сторону: «з права», «зправа» чи «справа»? Розберімось разом.

В українському правописі вказано, що прислівники, утворені сполученням прийменника з коротким (нечленним) прикметником, пишемо разом: зліва, злегка, звисока, знову, сповна, помалу та ін.

Тобто правильно писати «зліва» разом, а не окремо («з ліва»). Якщо ж говорити про праву сторону, то тут також потрібно писати слово разом, із префіксом «с-» – «справа», а не «зправа».

Щоб запам’ятати правильний варіант написання, використовуйте фразу «КаФе “ПТаХ”»: перед літерами «к», «п», «т», «ф», «х» завжди пишемо префікс «с-», а не «з-».

Можна також використовувати слова «ліворуч», «праворуч», «направо», «наліво».

Приклади правильного вживання слів у реченні:

Зліва ти побачиш кафе, тоді й варто зробити зупинку.

Дивись на фото зліва направо .

. Справа та зліва був неймовірний краєвид.

