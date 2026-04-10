Помилитись може кожен: правильно писати «з ліва» чи «зліва», «з права», «зправа» чи «справа»
Нагадати правила правопису – це ніколи не зайве. Як би ви написали: «зліва» чи «з ліва»? А якщо говорити про праву сторону: «з права», «зправа» чи «справа»? Розберімось разом.
В українському правописі вказано, що прислівники, утворені сполученням прийменника з коротким (нечленним) прикметником, пишемо разом: зліва, злегка, звисока, знову, сповна, помалу та ін.
Тобто правильно писати «зліва» разом, а не окремо («з ліва»). Якщо ж говорити про праву сторону, то тут також потрібно писати слово разом, із префіксом «с-» – «справа», а не «зправа».
Щоб запам’ятати правильний варіант написання, використовуйте фразу «КаФе “ПТаХ”»: перед літерами «к», «п», «т», «ф», «х» завжди пишемо префікс «с-», а не «з-».
Можна також використовувати слова «ліворуч», «праворуч», «направо», «наліво».
Приклади правильного вживання слів у реченні:
- Зліва ти побачиш кафе, тоді й варто зробити зупинку.
- Дивись на фото зліва направо.
- Справа та зліва був неймовірний краєвид.
За тегом «українська мова» можна знайти поширені помилки, поради та правила написання слів, згідно з новим правописом.