«До зустрічі» завжди пишеться окремо

Філологиня та викладачка Марія Словолюб виправила поширену помилку, яку допускають українці на письмі. Як правильно написати: «до зустрічі» чи «дозустрічі»? Якщо вагаєтесь, то розберімось разом.

Марія Словолюб пояснила, що в українській мові «до зустрічі» завжди пишемо окремо, а не разом («дозустрічі»), так само, як і «до вподоби» чи «до речі». Щоб не допускати помилок, потрібно просто запам’ятати, що «до зустрічі» завжди пишеться окремо.

Правильні приклади вживання:

Ти уже бачила фільм «До зустрічі з тобою»?

За тиждень до зустрічі Олеся придбала квитки на літак.

