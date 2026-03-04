Програмування, дизайн, кібербезпека: для українських школярів організували безкоштовні курси
На безкоштновних курсах можуть навчатися діти віком 10–17 років
Українські школярі віком 10–17 років можуть долучитися до безкоштовних освітніх IT-програм. Навчання відбуватиметься українською мовою онлайн, а взяти участь зможуть діти, які проживають в Україні та за кордоном. Про це повідомили в «НУШ. Медіа».
Програму реалізує Star for Life Ukraine. У 2026 році цей фонд оновив цикл курсів, який охоплює ІТ-напрям, креативні індустрії та розвиток професійних навичок.
Серед основних напрямів навчання:
- програмування та ІТ – Python, Java, FrontEnd, .NET, AI Literacy та Creative Coding;
- креативні й цифрові індустрії – UX/UI-дизайн, анімація, діджитал-маркетинг;
- навички майбутньої професії – фріланс, розвиток особистого бренду, кібербезпека;
- командні формати навчання, наприклад, всеукраїнський турнір із програмування у партнерстві з МОН;
- English Boost Clubs та програми емоційно-соціального розвитку.
Участь у всіх курсах є безкоштовною. Опис та форма реєстрації доступні на сайті фонду.
