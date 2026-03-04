На безкоштновних курсах можуть навчатися діти віком 10–17 років

Українські школярі віком 10–17 років можуть долучитися до безкоштовних освітніх IT-програм. Навчання відбуватиметься українською мовою онлайн, а взяти участь зможуть діти, які проживають в Україні та за кордоном. Про це повідомили в «НУШ. Медіа».

Програму реалізує Star for Life Ukraine. У 2026 році цей фонд оновив цикл курсів, який охоплює ІТ-напрям, креативні індустрії та розвиток професійних навичок.

Серед основних напрямів навчання:

програмування та ІТ – Python, Java, FrontEnd, .NET, AI Literacy та Creative Coding;

креативні й цифрові індустрії – UX/UI-дизайн, анімація, діджитал-маркетинг;

навички майбутньої професії – фріланс, розвиток особистого бренду, кібербезпека;

командні формати навчання, наприклад, всеукраїнський турнір із програмування у партнерстві з МОН;

English Boost Clubs та програми емоційно-соціального розвитку.

Участь у всіх курсах є безкоштовною. Опис та форма реєстрації доступні на сайті фонду.