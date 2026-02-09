Одним із тестових завдань може бути підбір синонімів до того чи іншого слова

Підготовка до НМТ з української мови потребує багато часу, щоб повторити правила та запам’ятати усі нюанси. Одним із тестових завдань може бути підбір синонімів до того чи іншого слова.

Розгляньмо одне із тестових завдань, яке може бути на НМТ-2026, щоб перевірити свої знання. Потрібно обрати одне слово, яке є синонімом до «латентний»:

важливий;

прихований;

сучасний;

беззаперечний;

перебільшений.

Правильна відповідь: прихований.

