Мотайте на вус: усі фразеологізми, які треба знати на НМТ з української мови
«Синиця в руках» означає досягти чогось бажаного
Українська мова є обовʼязковим предметом на НМТ. Серед завдань у тестах є такі, що перевіряють знання та розуміння фразеологізмів. Сайт «Освіта.ua» на основі тестів склав словничок фразеологізмів.
А
- Авгієві стайні – щось дуже занедбане, повне безладдя.
- Аж іскри летять – дуже енергійно, завзято, запально, докладаючи всіх зусиль.
- Азбучна істина – загальнозрозуміла елементарна річ.
- Альфа й омега – початок і кінець чого-небудь.
- Аріаднина нитка – те, що дає правильний напрямок, допомагає знайти правильний вихід з якоїсь ситуації.
- Ахіллесова пʼята – дошкульне місце, вразлива сторона кого-, чого-небудь.
Б
- Бабине літо – погідні дні на початку осені; павутиння, що літає в цей період.
- Бентежити кров – збуджувати когось.
- Бити байдики – бути без діла, весело проводити час.
- Бити в хвіст і в гриву – дуже сильно діяти.
- Білими нитками шитий – невміло, погано замаскований, виконаний.
- Брати в свої руки – підкоряти кого-небудь своїй волі; керувати кимсь.
- Брати в шори – підкоряти кого-небудь своїй волі, примушувати коритися.
- Бувати в бувальцях – багато бачити, зазнавати в житті.
В
- Варити воду – знущатися з кого-небудь, показувати свої примхи, вередуючи перед ким-небудь, висуваючи надмірні вимоги або прискіпуючись до когось.
- Виводити з рівноваги – позбавляти душевного спокою, порушувати нормальний ритм життя, роботи.
- Виводити на чисту воду – викривати чию-небудь непорядність, підступність, нечесність.
- Видно пана по халявах – людина розкривається в її поведінці.
- Вийти в люди – домогтися певного становища в суспільстві.
- Викинути з голови – перестати думати про кого-, що-небудь, забути когось, щось.
- Вискочити на сухе – уникнути заслуженого покарання, осуду.
- Вислизнути з рук – поступово зникати, зменшуватися, втрачатися.
- Високо літати – посідати високе становище.
- Вити вовком – бути у стані великого розпачу.
- Витикати носа – вийти звідкись або покинути щось.
- Вичитувати мораль – дорікаючи, давати комусь настанови, поради.
- Відкривати шлях – створювати сприятливі умови для досягнення успіху в чому-небудь.
- Відкрити душу – відверто, щиросердно ділитися з ким-небудь своїми заповітними думками, переживаннями, намірами.
- Вітер у голові грає – хто-небудь легковажний, несерйозний.
- Води не замутить – дуже лагідний, скромний, сумирний.
- Водити за ніс – обдурювати кого-небудь певний час, не виконуючи обіцяного або приховуючи щось.
Г
- Ганяти собак – не працювати, нічого не робити; байдикувати.
- Гаряча голова – запальна, нестримна людина.
- Геростратова слава – слава, яка була отримана злочинним шляхом або не хорошими вчинками.
- Гладити по голові – хвалити, заохочувати.
- Гнути кирпу – гордовито триматися, бути чванливим, гонористим; зазнаватися.
- Гнути коліна – виражати покірність; запобігати перед ким-небудь, підлещуватися до когось.
- Голки не підточиш – дуже якісно, так, щоб не було претензій.
- Голову гризти – набридати розмовами.
- Грати на нервах – дратувати, дражнити кого-небудь, навмисне спричиняти переживання комусь.
- Грати очима – грайливо поглядати на когось, прагнучи звернути на себе увагу, викликати інтерес до себе.
- Грати першу скрипку – бути головним у якій-небудь справі.
- Гріти чуба – витрачати багато сил і енергії, старанно виконуючи якусь роботу; тяжко, виснажливо працювати.
Д
- Давати прочухана – дуже лаяти кого-небудь.
- Далеко куцому до зайця – велика різниця між ким-небудь.
- Дамоклів меч – небезпека або неприємність, що постійно загрожує комусь.
- Дати відкоша – не погоджуватися виходити заміж чи зустрічатися з кимсь; відмовляти кому-небудь у сватанні, залицянні.
- До нових віників – надовго.
- До сьомого поту – дуже виснажливо, понад силу; тяжко.
Е
- Еолова арфа – душа людини, яка відгукується на всі події життя.
Ж
- Жовтороте пташеня – про недосвідчену людину.
З
- З доброго дива – невідомо чому, чомусь, без будь-якої причини.
- З душі верне – який відвертає від себе; осоружний.
- З молоком на губах – хтось дуже молодий, неповнолітній, недосвідчений.
- З притиском – твердо, категорично, суворо, незадоволено.
- За версту почути – відразу можна розпізнати, відрізнити від інших кого-, що-небудь.
- За всяку ціну – обовʼязково, неодмінно, за всіляких умов, обставин, незважаючи на будь-які труднощі чи перешкоди.
- За милу душу – охоче, з дуже великим задоволенням.
- За тридев’ять земель – дуже далеко.
- Заварити кашу – затіяти щось дуже складне, клопітне, що загрожує неприємними наслідками.
- Задирати голову – триматися гордовито, зазнаватися, величатися, ставати зарозумілим.
- Задирати носа – гордовито триматися, бути чванливим, гонористим; зазнаватися.
- Закрутити веремію – здіймати колотнечу, спричиняти неспокій; галасувати, вередувати, навмисне шукати причину для сварки, скандалу.
- Зарубати на носі – добре, надовго запам’ятати.
- Заходити збоку – говорити про суть справи натяками, репліками.
- Збиватися з ніг – дуже втомитися, набігавшись, находившись або від різних клопотів.
- Збігло за водою – непомітно і безповоротно зникло щось.
- Земля обітована – місце заповітної мрії.
- Зі шкури пнутися – старатися з усіх сил.
- Знати, де раки зимують – маючи неабиякий досвід, уміти добре розбиратися в ситуації; бути хитрим, спритним.
- Золота молодь – розбещені діти багатих батьків.
- Зривати личину – показувати справжню сутність когось, чогось.
- Зривати маску – викривати кого-небудь, показуючи його справжню сутність, істинні наміри.
І
- І води не замутить – дуже лагідний, скромний, сумирний.
- І кінці в воду – не залишати ніяких слідів злочину, негідного вчинку.
- І кіт не валявся – хто-небудь ще нічого не робив.
К
- Комар носа не підточить – не буде до чого причепитися, прискіпатися.
- Купа на купі – у великій кількості.
- Купатися в золоті – жити в багатстві, щасливо, мати всього вдосталь.
Л
- Лепта вдовиці – невеликий, посильний вклад.
- Ловити ґав – марно витрачати час, нічим не займатися; байдикувати.
- Ловити кожне слово – дуже уважно, з цікавістю слухати когось.
- Ловити кожну мить – раціонально використовувати час; дорожити часом.
- Ловити момент – використовувати слушну нагоду; не упускати якоїсь можливості.
М
- Милити чуба – робити зауваження, дорікати кому-небудь за щось; лаяти, картати за щось.
- Міцний горішок – людина зі складним характером.
- Мов з гуски вода – хто-небудь зовсім не реагує на щось; ніщо не впливає, не діє на когось.
- Мов на світ народився – хто-небудь відчуває душевний спокій після страждань, переживань, фізичних мук.
- Мозолити руки – займатися фізичною працею; працювати.
- Море по коліно – хтось нічого не боїться, ніщо не лякає кого-небудь; не страшно комусь.
- Мороз пробирає по спині – комусь стає холодно.
- Мотати на вус – придивлятися, прислухатися до чого-небудь; помічати.
- Мухи не зобидить – хто-небудь дуже добрий, сумирний, лагідний.
Н
- На все горло – дуже голосно.
- На всю губу – великий, значний; заможний, багатий.
- На живу нитку – як-небудь, аби було з’єднане докупи, щоб не розпалося.
- На рівному місці – без якихось видимих причин, безпідставно.
- На чистоту – прямолінійно, щиро, відверто.
- Набити собі руку – набути досвіду, уміння, вправності, майстерності в чому-небудь.
- Нагуляти жиру – поправлятися, товстіти.
- Надягати машкару – приховувати свою справжню сутність.
- Накрити мокрим рядном – вилаяти когось або різко висловити своє незадоволення, сказати щось неприємне.
- Намотати на вус – запамʼятовувати, брати до уваги що-небудь.
- Наріжний камінь – основа, базис.
- Не в тім’я битий – розумний, тямущий, кмітливий.
- Не відривати очей – весь час, уважно, пильно дивитися на кого-, що-небудь, стежити за ким або чимсь; милуватися ким-, чим-небудь.
- Не за горами – на невеликій відстані; недалеко, близько; у найближчому майбутньому, незабаром, скоро.
- Не йти з думки – мати навʼязливу думку, хто-небудь не може забути, постійно думає, згадує про когось, щось.
- Не показувати очей – не приходити, не з'являтися куди-небудь, до когось.
- Не чути землі під собою – бути в надзвичайно піднесеному стані; дуже швидко, енергійно.
- Невелике цабе – особа, що не займає високої посади, не має ніякого впливу в суспільстві, в колективі.
- Неопалима купина – те, що живе вічно.
- Ні вдень ні вночі – ніколи.
- Ні гаряче ні зимно – байдуже.
- Ні кілка ні дрючка – нічого.
- Ні пари з вуст – нічого не говорити, затято мовчати.
- Ні світ ні зоря – рано.
- Ні сіло ні впало – зовсім несподівано, раптово; безпідставно; невідомо чому.
О
- Облизня піймати – потерпіти невдачу, залишитися ні з чим.
- Очей не відведеш – хто-, що-небудь надзвичайно вродливий, гарний, привабливий зовні.
П
- Палицею кинути – близько, недалеко.
- Пальцем не ворухнути – зовсім нічого не зробити для здійснення чого-небудь.
- Пасти задніх – відставати від когось або поступатися перед кимсь у чому-небудь.
- Пекти раків – червоніти переважно від сорому, ніяковіти.
- Перемінитися на лиці – набувати незадоволеного, часом нездорового виразу (обличчя) у зв'язку з чим-небудь; переживати, нервувати, червоніти, бліднути.
- Під дудку стрибати – діяти, перебувати під чужим впливом.
- Підвернутися під руку – випадково опинитися поблизу.
- Підносити до небес – надмірно вихваляти кого-небудь.
- Піймати синицю в руку – досягти чогось важливого, бажаного.
- Піррова перемога – сумнівна перемога, що не виправдовує жертв.
- Плескати язиком – багато говорити про щось неістотне, пусте; базікати, теревенити.
- Плести химери – говорити щось пусте, неістотне.
- Подавати руку – підтримувати когось, допомагати кому-небудь у скрутний для нього час.
- Показати товар лицем – представити що-небудь з кращого боку, у найкращій якості.
- Показати, де раки зимують – провчити кого-небудь, завдаючи йому неприємностей, прикрощів.
- Поливати брудом – несправедливо звинувачувати когось у чомусь; обмовляти, неславити, ганьбити.
- Попасти в тенета – опинитися у скрутному становищі, у несприятливих умовах.
- Попасти на слизьке – опинитися у скрутному становищі.
- Пороху не вигадає – позбавлений кмітливості, який не може додуматися до чогось, здогадатися про щось.
- Поставити на карту – ризикувати чим-небудь заради мети, успіху.
- Поставити на місце – певними діями, зауваженнями змусити когось опам’ятатися від зарозумілості, нескромності.
- Поставити на ноги – виростити, виховати когось.
- Поставити на чолі – надати провідної ролі, зробити керівником, вождем кого-, чого-небудь.
- Поставити перед фактом – повідомляти про те, що вже відбулося, сталося.
- Потрапити в павутину – потрапити в безвихідну ситуацію.
- Потрапити в тенета – опинитися в скрутному становищі, в несприятливих умовах; опинитися під впливом чого-небудь.
- Починати здалека – не розкривати одразу своїх думок, намірів; говорити натяками.
- Прокрустове ложе – те, що виступає мірилом, під яке штучно, насильно підганяють що-небудь, пристосовуючи до нього.
- Прописати іжицю – суворо покарати кого-небудь, картати, дорікати, лаяти.
- Птах високого польоту – людина, яка займає значне становище в суспільстві і має владу, вагу, великий вплив у якомусь колективі.
- Пускати бісики – кокетувати, загравати з ким-небудь.
- Пустити червоного півня – підпалити що-небудь, викликати пожежу з метою розплати, помсти.
Р
- Рвати боки – нестримно, безугавно сміятися, реготати; надриватися від реготу.
- Рвати вуха – викликати неприємні відчуття, вражати (про звуки).
- Рвати горло – дуже кричати, галасувати.
- Рвати руки – дуже важко, багато з надмірним напруженням, над силу працювати.
- Розкривати карти – переставати приховувати свої (або чиїсь) плани, наміри тощо; починати діяти відкрито.
- Розуму не позичати – хто-небудь дуже розумний, тямущий.
- Рота не розкрити – мовчати, нічого не говорити.
- Руки загребущі – хто-небудь дуже жадібний, ненаситний, прагне до наживи.
- Руки не доходять – хто-небудь не може займатися чимсь, робити щось, переважно через велику зайнятість, брак часу.
- Руки не підіймаються – не вистачає рішучості; сумління не дозволяє щось зробити.
- Руки сверблять – дуже хочеться.
С
- Світла голова – розумна, кмітлива людина.
- Сізіфова праця – надзвичайні зусилля, спрямовані на досягнення чогось, які не дають бажаних результатів; непосильне щось.
- Сім п’ятниць на тиждень – часта й легка зміна своїх рішень.
- Сісти в калюжу – потрапити в дуже незручне або смішне становище; зазнавати у чомусь невдачі.
- Скреготати зубами – виявляти гнів, роздратування, невдоволення.
- Слова не видавиш – хтось мовчазний, неговіркий, небалакучий.
- Спáсти з лиця – ставати блідим, змученим; марніти.
- Співати дифірамби – захвалювати кого-небудь; вихваляти щось.
- Ставати дибки – не погодитися з чим-небудь, запротестувати.
- Стелитися під ноги – догоджати кому-небудь, принижуючись та втрачаючи людську гідність.
- Стояти біля керма – очолювати що-небудь, керувати чимсь.
- Стріляний горобець – досвідчена, бувала людина, яку тяжко перехитрити, обдурити.
- Сухий хліб їсти – жити у нестатках, у бідності, нужді.
- Сховатися у шкаралущу – не довіряти нікому, заглибитися у власні переживання.
Т
- Теревені правити – говорити про щось незначне, дріб'язкове, марнуючи час; займатися балаканиною; говорити дурниці, нісенітниці; базікати.
- Топтати ряст – жити.
- Тримати в чорному тілі – суворо поводитися з ким-небудь, позбавляти волі, свободи, дій.
- Тримати хвіст бубликом – не журитися, зберігати почуття оптимізму; бути впевненим.
- Тягти жили – забирати у когось усі кошти; вимотувати, вимучувати когось важкою, обтяжливою роботою; тяжко експлуатувати кого-небудь.
У
- У вогонь і воду – куди завгодно; на все.
- У свинячий голос – несвоєчасно.
- Ударити по руках – домовитися про щось, прийти до згоди, рукостисканням виражати згоду в чому-небудь.
- Укрутити хвоста – приборкати, домогтися послуху.
- Уривати терпець – доводити кого-небудь до втрати ним рівноваги, спокою.
- Ухопити шилом патоки – зазнати невдачі; невдало зробити що-небудь; не досягти нічого.
Х
- Ходити довкола – не торкатися суті якої-небудь справи, говорити не прямо, а відволікаючи когось від головного.
- Хоч відбавляй – дуже багато.
- Хоч вовком вий – уживається для вираження безвихідного, скрутного становища, великого відчаю, досади через неможливість що-небудь змінити.
- Хоч голки збирай – видно, ясно.
- Хоч греблю гати – дуже багато, велика кількість кого-, чого-небудь.
- Хоч з лиця воду пий – дуже гарний, вродливий.
- Хоч за раму клади – дуже гарний, вродливий.
- Хоч картину малюй – хтось дуже гарний, вродливий.
- Хоч кричи – уживається для вираження надзвичайно скрутного або безвихідного становища, відчаю.
- Хоч оком світи – темно.
- Хоч свічки ліпи – м'який, не дуже принциповий, слабохарактерний.
- Хоч у вухо бгай – дуже лагідний, покірний, податливий.
- Хоч у рамці вправ – хто-небудь дуже гарний, вродливий.
Ч
- Через пень колоду – абияк, не так як треба.
- Честь мундира – гідність особи як представника певної організації.
- Читати молитву – дорікати кому-небудь, лаяти, сварити когось.
Ш
- Шапкою докинути – близько.
Щ
- Що б там не було – за будь-яких умов, обставин; неодмінно.
Я
- Язик без кісток – хто-небудь занадто балакучий, говіркий.
- Як бджіл у вулику – дуже багато, безліч.
- Як білка в колесі – бути постійно заклопотаним, мати багато роботи, турбот.
- Як в око вліпити – сказати доречно, влучно.
- Як гора з плечей – хтось відчув полегшення, звільнившись від важких обов’язків, сумнівів, турбот.
- Як горіхи лущити – виконувати легко, без зусиль.
- Як гриби після дощу – швидко й у великій кількості.
- Як грім з ясного неба – несподівано, раптово, зненацька.
- Як дві краплі води – схожий.
- Як з воску зліплений – дуже виснажений, блідий, змарнілий.
- Як з місяця впасти – не знати того, що відоме всім.
- Як засватана дівка – несміливий.
- Як камінь з душі – кому-небудь стало легко, спокійно; хто-небудь відчуває душевну полегкість, заспокоївся.
- Як камінь під гору котити – докладати зусиль, дуже важко.
- Як кіт наплакав – дуже мало.
- Як курка лапою – недбало, неохайно, неакуратно.
- Як лисому гребінь – уживається для виразу категоричного заперечення змісту зазначених слів; зовсім не треба (потрібно).
- Як мильна бульбашка – тимчасовий.
- Як мокре горить – повільно.
- Як на вугіллі – у стані дуже сильного хвилювання, збудження.
- Як на голках – у стані надзвичайного нервового збудження, збентеження, хвилювання; неспокійно, тривожно, нетерпляче.
- Як на долоні – дуже добре, чітко, виразно.
- Як на пожежу – дуже голосно; дуже швидко.
- Як на світ народився – хто-небудь відчуває душевний спокій чи має добре самопочуття після страждань, переживань, фізичних мук.
- Як пʼяте колесо – зайвий.
- Як рак свисне – невідомо скільки, невідомо коли, дуже довго.
- Як свиня на коня – уживається для вираження повного заперечення змісту речення.
- Як свої п’ять пальців – дуже добре, досконало.
- Як Сірку муху з’їсти – дуже легко.
- Як торішні бублики – щось непотрібне, зайве.
- Як у воду дивитися – безпідставно передбачати що-небудь, пророкувати.
- Як у воду опущений – дуже похмурий, зажурений, сумний і т.ін. хто-небудь; приголомшений, засмучений.
- Як у колесі білка – бути дуже заклопотаним.
- Як у кота сліз – дуже мало.
- Як у рот води набрав – втративши здатність або бажання говорити, мовчати; мовчки.
- Як у тумані – нечітко, невиразно.
- Як церковна миша – бідний.
- Як чорна хмара – дуже сумний, похмурий, невеселий, невдоволений.
