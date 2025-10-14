«Синиця в руках» означає досягти чогось бажаного

Українська мова є обовʼязковим предметом на НМТ. Серед завдань у тестах є такі, що перевіряють знання та розуміння фразеологізмів. Сайт «Освіта.ua» на основі тестів склав словничок фразеологізмів. А Авгієві стайні – щось дуже занедбане, повне безладдя.

– щось дуже занедбане, повне безладдя. Аж іскри летять – дуже енергійно, завзято, запально, докладаючи всіх зусиль.

– дуже енергійно, завзято, запально, докладаючи всіх зусиль. Азбучна істина – загальнозрозуміла елементарна річ.

– загальнозрозуміла елементарна річ. Альфа й омега – початок і кінець чого-небудь.

– початок і кінець чого-небудь. Аріаднина нитка – те, що дає правильний напрямок, допомагає знайти правильний вихід з якоїсь ситуації.

– те, що дає правильний напрямок, допомагає знайти правильний вихід з якоїсь ситуації. Ахіллесова пʼята – дошкульне місце, вразлива сторона кого-, чого-небудь. Б Бабине літо – погідні дні на початку осені; павутиння, що літає в цей період.

– погідні дні на початку осені; павутиння, що літає в цей період. Бентежити кров – збуджувати когось.

– збуджувати когось. Бити байдики – бути без діла, весело проводити час.

– бути без діла, весело проводити час. Бити в хвіст і в гриву – дуже сильно діяти.

– дуже сильно діяти. Білими нитками шитий – невміло, погано замаскований, виконаний.

– невміло, погано замаскований, виконаний. Брати в свої руки – підкоряти кого-небудь своїй волі; керувати кимсь.

– підкоряти кого-небудь своїй волі; керувати кимсь. Брати в шори – підкоряти кого-небудь своїй волі, примушувати коритися.

– підкоряти кого-небудь своїй волі, примушувати коритися. Бувати в бувальцях – багато бачити, зазнавати в житті. В Варити воду – знущатися з кого-небудь, показувати свої примхи, вередуючи перед ким-небудь, висуваючи надмірні вимоги або прискіпуючись до когось.

– знущатися з кого-небудь, показувати свої примхи, вередуючи перед ким-небудь, висуваючи надмірні вимоги або прискіпуючись до когось. Виводити з рівноваги – позбавляти душевного спокою, порушувати нормальний ритм життя, роботи.

– позбавляти душевного спокою, порушувати нормальний ритм життя, роботи. Виводити на чисту воду – викривати чию-небудь непорядність, підступність, нечесність.

– викривати чию-небудь непорядність, підступність, нечесність. Видно пана по халявах – людина розкривається в її поведінці.

– людина розкривається в її поведінці. Вийти в люди – домогтися певного становища в суспільстві.

– домогтися певного становища в суспільстві. Викинути з голови – перестати думати про кого-, що-небудь, забути когось, щось.

– перестати думати про кого-, що-небудь, забути когось, щось. Вискочити на сухе – уникнути заслуженого покарання, осуду.

– уникнути заслуженого покарання, осуду. Вислизнути з рук – поступово зникати, зменшуватися, втрачатися.

– поступово зникати, зменшуватися, втрачатися. Високо літати – посідати високе становище.

– посідати високе становище. Вити вовком – бути у стані великого розпачу.

– бути у стані великого розпачу. Витикати носа – вийти звідкись або покинути щось.

– вийти звідкись або покинути щось. Вичитувати мораль – дорікаючи, давати комусь настанови, поради.

– дорікаючи, давати комусь настанови, поради. Відкривати шлях – створювати сприятливі умови для досягнення успіху в чому-небудь.

– створювати сприятливі умови для досягнення успіху в чому-небудь. Відкрити душу – відверто, щиросердно ділитися з ким-небудь своїми заповітними думками, переживаннями, намірами.

– відверто, щиросердно ділитися з ким-небудь своїми заповітними думками, переживаннями, намірами. Вітер у голові грає – хто-небудь легковажний, несерйозний.

– хто-небудь легковажний, несерйозний. Води не замутить – дуже лагідний, скромний, сумирний.

– дуже лагідний, скромний, сумирний. Водити за ніс – обдурювати кого-небудь певний час, не виконуючи обіцяного або приховуючи щось. Г Ганяти собак – не працювати, нічого не робити; байдикувати.

– не працювати, нічого не робити; байдикувати. Гаряча голова – запальна, нестримна людина.

– запальна, нестримна людина. Геростратова слава – слава, яка була отримана злочинним шляхом або не хорошими вчинками.

– слава, яка була отримана злочинним шляхом або не хорошими вчинками. Гладити по голові – хвалити, заохочувати.

– хвалити, заохочувати. Гнути кирпу – гордовито триматися, бути чванливим, гонористим; зазнаватися.

– гордовито триматися, бути чванливим, гонористим; зазнаватися. Гнути коліна – виражати покірність; запобігати перед ким-небудь, підлещуватися до когось.

– виражати покірність; запобігати перед ким-небудь, підлещуватися до когось. Голки не підточиш – дуже якісно, так, щоб не було претензій.

– дуже якісно, так, щоб не було претензій. Голову гризти – набридати розмовами.

– набридати розмовами. Грати на нервах – дратувати, дражнити кого-небудь, навмисне спричиняти переживання комусь.

– дратувати, дражнити кого-небудь, навмисне спричиняти переживання комусь. Грати очима – грайливо поглядати на когось, прагнучи звернути на себе увагу, викликати інтерес до себе.

– грайливо поглядати на когось, прагнучи звернути на себе увагу, викликати інтерес до себе. Грати першу скрипку – бути головним у якій-небудь справі.

– бути головним у якій-небудь справі. Гріти чуба – витрачати багато сил і енергії, старанно виконуючи якусь роботу; тяжко, виснажливо працювати.

– витрачати багато сил і енергії, старанно виконуючи якусь роботу; тяжко, виснажливо працювати. Д

Давати прочухана – дуже лаяти кого-небудь.

– дуже лаяти кого-небудь. Далеко куцому до зайця – велика різниця між ким-небудь.

– велика різниця між ким-небудь. Дамоклів меч – небезпека або неприємність, що постійно загрожує комусь.

– небезпека або неприємність, що постійно загрожує комусь. Дати відкоша – не погоджуватися виходити заміж чи зустрічатися з кимсь; відмовляти кому-небудь у сватанні, залицянні.

– не погоджуватися виходити заміж чи зустрічатися з кимсь; відмовляти кому-небудь у сватанні, залицянні. До нових віників – надовго.

– надовго. До сьомого поту – дуже виснажливо, понад силу; тяжко.

– дуже виснажливо, понад силу; тяжко. Е

Еолова арфа – душа людини, яка відгукується на всі події життя.

– душа людини, яка відгукується на всі події життя. Ж

Жовтороте пташеня – про недосвідчену людину.

– про недосвідчену людину. З

З доброго дива – невідомо чому, чомусь, без будь-якої причини.

– невідомо чому, чомусь, без будь-якої причини. З душі верне – який відвертає від себе; осоружний.

– який відвертає від себе; осоружний. З молоком на губах – хтось дуже молодий, неповнолітній, недосвідчений.

– хтось дуже молодий, неповнолітній, недосвідчений. З притиском – твердо, категорично, суворо, незадоволено.

– твердо, категорично, суворо, незадоволено. За версту почути – відразу можна розпізнати, відрізнити від інших кого-, що-небудь.

– відразу можна розпізнати, відрізнити від інших кого-, що-небудь. За всяку ціну – обовʼязково, неодмінно, за всіляких умов, обставин, незважаючи на будь-які труднощі чи перешкоди.

– обовʼязково, неодмінно, за всіляких умов, обставин, незважаючи на будь-які труднощі чи перешкоди. За милу душу – охоче, з дуже великим задоволенням.

– охоче, з дуже великим задоволенням. За тридев’ять земель – дуже далеко.

– дуже далеко. Заварити кашу – затіяти щось дуже складне, клопітне, що загрожує неприємними наслідками.

– затіяти щось дуже складне, клопітне, що загрожує неприємними наслідками. Задирати голову – триматися гордовито, зазнаватися, величатися, ставати зарозумілим.

– триматися гордовито, зазнаватися, величатися, ставати зарозумілим. Задирати носа – гордовито триматися, бути чванливим, гонористим; зазнаватися.

– гордовито триматися, бути чванливим, гонористим; зазнаватися. Закрутити веремію – здіймати колотнечу, спричиняти неспокій; галасувати, вередувати, навмисне шукати причину для сварки, скандалу.

– здіймати колотнечу, спричиняти неспокій; галасувати, вередувати, навмисне шукати причину для сварки, скандалу. Зарубати на носі – добре, надовго запам’ятати.

– добре, надовго запам’ятати. Заходити збоку – говорити про суть справи натяками, репліками.

– говорити про суть справи натяками, репліками. Збиватися з ніг – дуже втомитися, набігавшись, находившись або від різних клопотів.

– дуже втомитися, набігавшись, находившись або від різних клопотів. Збігло за водою – непомітно і безповоротно зникло щось.

– непомітно і безповоротно зникло щось. Земля обітована – місце заповітної мрії.

– місце заповітної мрії. Зі шкури пнутися – старатися з усіх сил.

– старатися з усіх сил. Знати, де раки зимують – маючи неабиякий досвід, уміти добре розбиратися в ситуації; бути хитрим, спритним.

– маючи неабиякий досвід, уміти добре розбиратися в ситуації; бути хитрим, спритним. Золота молодь – розбещені діти багатих батьків.

– розбещені діти багатих батьків. Зривати личину – показувати справжню сутність когось, чогось.

– показувати справжню сутність когось, чогось. Зривати маску – викривати кого-небудь, показуючи його справжню сутність, істинні наміри.

– викривати кого-небудь, показуючи його справжню сутність, істинні наміри. І

І води не замутить – дуже лагідний, скромний, сумирний.

– дуже лагідний, скромний, сумирний. І кінці в воду – не залишати ніяких слідів злочину, негідного вчинку.

– не залишати ніяких слідів злочину, негідного вчинку. І кіт не валявся – хто-небудь ще нічого не робив.

– хто-небудь ще нічого не робив. К

Комар носа не підточить – не буде до чого причепитися, прискіпатися.

– не буде до чого причепитися, прискіпатися. Купа на купі – у великій кількості.

– у великій кількості. Купатися в золоті – жити в багатстві, щасливо, мати всього вдосталь.

– жити в багатстві, щасливо, мати всього вдосталь. Л

Лепта вдовиці – невеликий, посильний вклад.

– невеликий, посильний вклад. Ловити ґав – марно витрачати час, нічим не займатися; байдикувати.

– марно витрачати час, нічим не займатися; байдикувати. Ловити кожне слово – дуже уважно, з цікавістю слухати когось.

– дуже уважно, з цікавістю слухати когось. Ловити кожну мить – раціонально використовувати час; дорожити часом.

– раціонально використовувати час; дорожити часом. Ловити момент – використовувати слушну нагоду; не упускати якоїсь можливості.

– використовувати слушну нагоду; не упускати якоїсь можливості. М

Милити чуба – робити зауваження, дорікати кому-небудь за щось; лаяти, картати за щось.

– робити зауваження, дорікати кому-небудь за щось; лаяти, картати за щось. Міцний горішок – людина зі складним характером.

– людина зі складним характером. Мов з гуски вода – хто-небудь зовсім не реагує на щось; ніщо не впливає, не діє на когось.

– хто-небудь зовсім не реагує на щось; ніщо не впливає, не діє на когось. Мов на світ народився – хто-небудь відчуває душевний спокій після страждань, переживань, фізичних мук.

– хто-небудь відчуває душевний спокій після страждань, переживань, фізичних мук. Мозолити руки – займатися фізичною працею; працювати.

– займатися фізичною працею; працювати. Море по коліно – хтось нічого не боїться, ніщо не лякає кого-небудь; не страшно комусь.

– хтось нічого не боїться, ніщо не лякає кого-небудь; не страшно комусь. Мороз пробирає по спині – комусь стає холодно.

– комусь стає холодно. Мотати на вус – придивлятися, прислухатися до чого-небудь; помічати.

– придивлятися, прислухатися до чого-небудь; помічати. Мухи не зобидить – хто-небудь дуже добрий, сумирний, лагідний.

– хто-небудь дуже добрий, сумирний, лагідний. Н

На все горло – дуже голосно.

– дуже голосно. На всю губу – великий, значний; заможний, багатий.

– великий, значний; заможний, багатий. На живу нитку – як-небудь, аби було з’єднане докупи, щоб не розпалося.

– як-небудь, аби було з’єднане докупи, щоб не розпалося. На рівному місці – без якихось видимих причин, безпідставно.

– без якихось видимих причин, безпідставно. На чистоту – прямолінійно, щиро, відверто.

– прямолінійно, щиро, відверто. Набити собі руку – набути досвіду, уміння, вправності, майстерності в чому-небудь.

– набути досвіду, уміння, вправності, майстерності в чому-небудь. Нагуляти жиру – поправлятися, товстіти.

– поправлятися, товстіти. Надягати машкару – приховувати свою справжню сутність.

– приховувати свою справжню сутність. Накрити мокрим рядном – вилаяти когось або різко висловити своє незадоволення, сказати щось неприємне.

– вилаяти когось або різко висловити своє незадоволення, сказати щось неприємне. Намотати на вус – запамʼятовувати, брати до уваги що-небудь.

– запамʼятовувати, брати до уваги що-небудь. Наріжний камінь – основа, базис.

основа, базис. Не в тім’я битий – розумний, тямущий, кмітливий.

– розумний, тямущий, кмітливий. Не відривати очей – весь час, уважно, пильно дивитися на кого-, що-небудь, стежити за ким або чимсь; милуватися ким-, чим-небудь.

– весь час, уважно, пильно дивитися на кого-, що-небудь, стежити за ким або чимсь; милуватися ким-, чим-небудь. Не за горами – на невеликій відстані; недалеко, близько; у найближчому майбутньому, незабаром, скоро.

– на невеликій відстані; недалеко, близько; у найближчому майбутньому, незабаром, скоро. Не йти з думки – мати навʼязливу думку, хто-небудь не може забути, постійно думає, згадує про когось, щось.

– мати навʼязливу думку, хто-небудь не може забути, постійно думає, згадує про когось, щось. Не показувати очей – не приходити, не з'являтися куди-небудь, до когось.

– не приходити, не з'являтися куди-небудь, до когось. Не чути землі під собою – бути в надзвичайно піднесеному стані; дуже швидко, енергійно.

– бути в надзвичайно піднесеному стані; дуже швидко, енергійно. Невелике цабе – особа, що не займає високої посади, не має ніякого впливу в суспільстві, в колективі.

– особа, що не займає високої посади, не має ніякого впливу в суспільстві, в колективі. Неопалима купина – те, що живе вічно.

– те, що живе вічно. Ні вдень ні вночі – ніколи.

– ніколи. Ні гаряче ні зимно – байдуже.

– байдуже. Ні кілка ні дрючка – нічого.

– нічого. Ні пари з вуст – нічого не говорити, затято мовчати.

– нічого не говорити, затято мовчати. Ні світ ні зоря – рано.

– рано. Ні сіло ні впало – зовсім несподівано, раптово; безпідставно; невідомо чому. О Облизня піймати – потерпіти невдачу, залишитися ні з чим.

– потерпіти невдачу, залишитися ні з чим. Очей не відведеш – хто-, що-небудь надзвичайно вродливий, гарний, привабливий зовні. П Палицею кинути – близько, недалеко.

– близько, недалеко. Пальцем не ворухнути – зовсім нічого не зробити для здійснення чого-небудь.

– зовсім нічого не зробити для здійснення чого-небудь. Пасти задніх – відставати від когось або поступатися перед кимсь у чому-небудь.

– відставати від когось або поступатися перед кимсь у чому-небудь. Пекти раків – червоніти переважно від сорому, ніяковіти.

– червоніти переважно від сорому, ніяковіти. Перемінитися на лиці – набувати незадоволеного, часом нездорового виразу (обличчя) у зв'язку з чим-небудь; переживати, нервувати, червоніти, бліднути.

– набувати незадоволеного, часом нездорового виразу (обличчя) у зв'язку з чим-небудь; переживати, нервувати, червоніти, бліднути. Під дудку стрибати – діяти, перебувати під чужим впливом.

– діяти, перебувати під чужим впливом. Підвернутися під руку – випадково опинитися поблизу.

– випадково опинитися поблизу. Підносити до небес – надмірно вихваляти кого-небудь.

– надмірно вихваляти кого-небудь. Піймати синицю в руку – досягти чогось важливого, бажаного.

– досягти чогось важливого, бажаного. Піррова перемога – сумнівна перемога, що не виправдовує жертв.

– сумнівна перемога, що не виправдовує жертв. Плескати язиком – багато говорити про щось неістотне, пусте; базікати, теревенити.

– багато говорити про щось неістотне, пусте; базікати, теревенити. Плести химери – говорити щось пусте, неістотне.

– говорити щось пусте, неістотне. Подавати руку – підтримувати когось, допомагати кому-небудь у скрутний для нього час.

– підтримувати когось, допомагати кому-небудь у скрутний для нього час. Показати товар лицем – представити що-небудь з кращого боку, у найкращій якості.

– представити що-небудь з кращого боку, у найкращій якості. Показати, де раки зимують – провчити кого-небудь, завдаючи йому неприємностей, прикрощів.

– провчити кого-небудь, завдаючи йому неприємностей, прикрощів. Поливати брудом – несправедливо звинувачувати когось у чомусь; обмовляти, неславити, ганьбити.

– несправедливо звинувачувати когось у чомусь; обмовляти, неславити, ганьбити. Попасти в тенета – опинитися у скрутному становищі, у несприятливих умовах.

– опинитися у скрутному становищі, у несприятливих умовах. Попасти на слизьке – опинитися у скрутному становищі.

– опинитися у скрутному становищі. Пороху не вигадає – позбавлений кмітливості, який не може додуматися до чогось, здогадатися про щось.

– позбавлений кмітливості, який не може додуматися до чогось, здогадатися про щось. Поставити на карту – ризикувати чим-небудь заради мети, успіху.

– ризикувати чим-небудь заради мети, успіху. Поставити на місце – певними діями, зауваженнями змусити когось опам’ятатися від зарозумілості, нескромності.

– певними діями, зауваженнями змусити когось опам’ятатися від зарозумілості, нескромності. Поставити на ноги – виростити, виховати когось.

– виростити, виховати когось. Поставити на чолі – надати провідної ролі, зробити керівником, вождем кого-, чого-небудь.

– надати провідної ролі, зробити керівником, вождем кого-, чого-небудь. Поставити перед фактом – повідомляти про те, що вже відбулося, сталося.

– повідомляти про те, що вже відбулося, сталося. Потрапити в павутину – потрапити в безвихідну ситуацію.

– потрапити в безвихідну ситуацію. Потрапити в тенета – опинитися в скрутному становищі, в несприятливих умовах; опинитися під впливом чого-небудь.

– опинитися в скрутному становищі, в несприятливих умовах; опинитися під впливом чого-небудь. Починати здалека – не розкривати одразу своїх думок, намірів; говорити натяками.

не розкривати одразу своїх думок, намірів; говорити натяками. Прокрустове ложе – те, що виступає мірилом, під яке штучно, насильно підганяють що-небудь, пристосовуючи до нього.

– те, що виступає мірилом, під яке штучно, насильно підганяють що-небудь, пристосовуючи до нього. Прописати іжицю – суворо покарати кого-небудь, картати, дорікати, лаяти.

– суворо покарати кого-небудь, картати, дорікати, лаяти. Птах високого польоту – людина, яка займає значне становище в суспільстві і має владу, вагу, великий вплив у якомусь колективі.

– людина, яка займає значне становище в суспільстві і має владу, вагу, великий вплив у якомусь колективі. Пускати бісики – кокетувати, загравати з ким-небудь.

– кокетувати, загравати з ким-небудь. Пустити червоного півня – підпалити що-небудь, викликати пожежу з метою розплати, помсти. Р Рвати боки – нестримно, безугавно сміятися, реготати; надриватися від реготу.

– нестримно, безугавно сміятися, реготати; надриватися від реготу. Рвати вуха – викликати неприємні відчуття, вражати (про звуки).

– викликати неприємні відчуття, вражати (про звуки). Рвати горло – дуже кричати, галасувати.

– дуже кричати, галасувати. Рвати руки – дуже важко, багато з надмірним напруженням, над силу працювати.

– дуже важко, багато з надмірним напруженням, над силу працювати. Розкривати карти – переставати приховувати свої (або чиїсь) плани, наміри тощо; починати діяти відкрито.

– переставати приховувати свої (або чиїсь) плани, наміри тощо; починати діяти відкрито. Розуму не позичати – хто-небудь дуже розумний, тямущий.

– хто-небудь дуже розумний, тямущий. Рота не розкрити – мовчати, нічого не говорити.

– мовчати, нічого не говорити. Руки загребущі – хто-небудь дуже жадібний, ненаситний, прагне до наживи.

– хто-небудь дуже жадібний, ненаситний, прагне до наживи. Руки не доходять – хто-небудь не може займатися чимсь, робити щось, переважно через велику зайнятість, брак часу.

– хто-небудь не може займатися чимсь, робити щось, переважно через велику зайнятість, брак часу. Руки не підіймаються – не вистачає рішучості; сумління не дозволяє щось зробити.

– не вистачає рішучості; сумління не дозволяє щось зробити. Руки сверблять – дуже хочеться. С Світла голова – розумна, кмітлива людина.

– розумна, кмітлива людина. Сізіфова праця – надзвичайні зусилля, спрямовані на досягнення чогось, які не дають бажаних результатів; непосильне щось.

– надзвичайні зусилля, спрямовані на досягнення чогось, які не дають бажаних результатів; непосильне щось. Сім п’ятниць на тиждень – часта й легка зміна своїх рішень.

– часта й легка зміна своїх рішень. Сісти в калюжу – потрапити в дуже незручне або смішне становище; зазнавати у чомусь невдачі.

– потрапити в дуже незручне або смішне становище; зазнавати у чомусь невдачі. Скреготати зубами – виявляти гнів, роздратування, невдоволення.

– виявляти гнів, роздратування, невдоволення. Слова не видавиш – хтось мовчазний, неговіркий, небалакучий.

– хтось мовчазний, неговіркий, небалакучий. Спáсти з лиця – ставати блідим, змученим; марніти.

– ставати блідим, змученим; марніти. Співати дифірамби – захвалювати кого-небудь; вихваляти щось.

– захвалювати кого-небудь; вихваляти щось. Ставати дибки – не погодитися з чим-небудь, запротестувати.

– не погодитися з чим-небудь, запротестувати. Стелитися під ноги – догоджати кому-небудь, принижуючись та втрачаючи людську гідність.

– догоджати кому-небудь, принижуючись та втрачаючи людську гідність. Стояти біля керма – очолювати що-небудь, керувати чимсь.

– очолювати що-небудь, керувати чимсь. Стріляний горобець – досвідчена, бувала людина, яку тяжко перехитрити, обдурити.

– досвідчена, бувала людина, яку тяжко перехитрити, обдурити. Сухий хліб їсти – жити у нестатках, у бідності, нужді.

– жити у нестатках, у бідності, нужді. Сховатися у шкаралущу – не довіряти нікому, заглибитися у власні переживання. Т Теревені правити – говорити про щось незначне, дріб'язкове, марнуючи час; займатися балаканиною; говорити дурниці, нісенітниці; базікати.

– говорити про щось незначне, дріб'язкове, марнуючи час; займатися балаканиною; говорити дурниці, нісенітниці; базікати. Топтати ряст – жити.

– жити. Тримати в чорному тілі – суворо поводитися з ким-небудь, позбавляти волі, свободи, дій.

– суворо поводитися з ким-небудь, позбавляти волі, свободи, дій. Тримати хвіст бубликом – не журитися, зберігати почуття оптимізму; бути впевненим.

– не журитися, зберігати почуття оптимізму; бути впевненим. Тягти жили – забирати у когось усі кошти; вимотувати, вимучувати когось важкою, обтяжливою роботою; тяжко експлуатувати кого-небудь. У У вогонь і воду – куди завгодно; на все.

– куди завгодно; на все. У свинячий голос – несвоєчасно.

– несвоєчасно. Ударити по руках – домовитися про щось, прийти до згоди, рукостисканням виражати згоду в чому-небудь.

– домовитися про щось, прийти до згоди, рукостисканням виражати згоду в чому-небудь. Укрутити хвоста – приборкати, домогтися послуху.

– приборкати, домогтися послуху. Уривати терпець – доводити кого-небудь до втрати ним рівноваги, спокою.

– доводити кого-небудь до втрати ним рівноваги, спокою. Ухопити шилом патоки – зазнати невдачі; невдало зробити що-небудь; не досягти нічого. Х Ходити довкола – не торкатися суті якої-небудь справи, говорити не прямо, а відволікаючи когось від головного.

– не торкатися суті якої-небудь справи, говорити не прямо, а відволікаючи когось від головного. Хоч відбавляй – дуже багато.

– дуже багато. Хоч вовком вий – уживається для вираження безвихідного, скрутного становища, великого відчаю, досади через неможливість що-небудь змінити.

– уживається для вираження безвихідного, скрутного становища, великого відчаю, досади через неможливість що-небудь змінити. Хоч голки збирай – видно, ясно.

– видно, ясно. Хоч греблю гати – дуже багато, велика кількість кого-, чого-небудь.

– дуже багато, велика кількість кого-, чого-небудь. Хоч з лиця воду пий – дуже гарний, вродливий.

– дуже гарний, вродливий. Хоч за раму клади – дуже гарний, вродливий.

– дуже гарний, вродливий. Хоч картину малюй – хтось дуже гарний, вродливий.

– хтось дуже гарний, вродливий. Хоч кричи – уживається для вираження надзвичайно скрутного або безвихідного становища, відчаю.

– уживається для вираження надзвичайно скрутного або безвихідного становища, відчаю. Хоч оком світи – темно.

– темно. Хоч свічки ліпи – м'який, не дуже принциповий, слабохарактерний.

– м'який, не дуже принциповий, слабохарактерний. Хоч у вухо бгай – дуже лагідний, покірний, податливий.

– дуже лагідний, покірний, податливий. Хоч у рамці вправ – хто-небудь дуже гарний, вродливий. Ч Через пень колоду – абияк, не так як треба.

– абияк, не так як треба. Честь мундира – гідність особи як представника певної організації.

– гідність особи як представника певної організації. Читати молитву – дорікати кому-небудь, лаяти, сварити когось. Ш Шапкою докинути – близько. Щ Що б там не було – за будь-яких умов, обставин; неодмінно. Я Язик без кісток – хто-небудь занадто балакучий, говіркий.

– хто-небудь занадто балакучий, говіркий. Як бджіл у вулику – дуже багато, безліч.

– дуже багато, безліч. Як білка в колесі – бути постійно заклопотаним, мати багато роботи, турбот.

– бути постійно заклопотаним, мати багато роботи, турбот. Як в око вліпити – сказати доречно, влучно.

– сказати доречно, влучно. Як гора з плечей – хтось відчув полегшення, звільнившись від важких обов’язків, сумнівів, турбот.

– хтось відчув полегшення, звільнившись від важких обов’язків, сумнівів, турбот. Як горіхи лущити – виконувати легко, без зусиль.

– виконувати легко, без зусиль. Як гриби після дощу – швидко й у великій кількості.

– швидко й у великій кількості. Як грім з ясного неба – несподівано, раптово, зненацька.

– несподівано, раптово, зненацька. Як дві краплі води – схожий.

– схожий. Як з воску зліплений – дуже виснажений, блідий, змарнілий.

– дуже виснажений, блідий, змарнілий. Як з місяця впасти – не знати того, що відоме всім.

– не знати того, що відоме всім. Як засватана дівка – несміливий.

– несміливий. Як камінь з душі – кому-небудь стало легко, спокійно; хто-небудь відчуває душевну полегкість, заспокоївся.

– кому-небудь стало легко, спокійно; хто-небудь відчуває душевну полегкість, заспокоївся. Як камінь під гору котити – докладати зусиль, дуже важко.

– докладати зусиль, дуже важко. Як кіт наплакав – дуже мало.

– дуже мало. Як курка лапою – недбало, неохайно, неакуратно.

– недбало, неохайно, неакуратно. Як лисому гребінь – уживається для виразу категоричного заперечення змісту зазначених слів; зовсім не треба (потрібно).

– уживається для виразу категоричного заперечення змісту зазначених слів; зовсім не треба (потрібно). Як мильна бульбашка – тимчасовий.

– тимчасовий. Як мокре горить – повільно.

– повільно. Як на вугіллі – у стані дуже сильного хвилювання, збудження.

– у стані дуже сильного хвилювання, збудження. Як на голках – у стані надзвичайного нервового збудження, збентеження, хвилювання; неспокійно, тривожно, нетерпляче.

– у стані надзвичайного нервового збудження, збентеження, хвилювання; неспокійно, тривожно, нетерпляче. Як на долоні – дуже добре, чітко, виразно.

– дуже добре, чітко, виразно. Як на пожежу – дуже голосно; дуже швидко.

– дуже голосно; дуже швидко. Як на світ народився – хто-небудь відчуває душевний спокій чи має добре самопочуття після страждань, переживань, фізичних мук.

– хто-небудь відчуває душевний спокій чи має добре самопочуття після страждань, переживань, фізичних мук. Як пʼяте колесо – зайвий.

– зайвий. Як рак свисне – невідомо скільки, невідомо коли, дуже довго.

– невідомо скільки, невідомо коли, дуже довго. Як свиня на коня – уживається для вираження повного заперечення змісту речення.

– уживається для вираження повного заперечення змісту речення. Як свої п’ять пальців – дуже добре, досконало.

– дуже добре, досконало. Як Сірку муху з’їсти – дуже легко.

– дуже легко. Як торішні бублики – щось непотрібне, зайве.

– щось непотрібне, зайве. Як у воду дивитися – безпідставно передбачати що-небудь, пророкувати.

– безпідставно передбачати що-небудь, пророкувати. Як у воду опущений – дуже похмурий, зажурений, сумний і т.ін. хто-небудь; приголомшений, засмучений.

– дуже похмурий, зажурений, сумний і т.ін. хто-небудь; приголомшений, засмучений. Як у колесі білка – бути дуже заклопотаним.

– бути дуже заклопотаним. Як у кота сліз – дуже мало.

– дуже мало. Як у рот води набрав – втративши здатність або бажання говорити, мовчати; мовчки.

– втративши здатність або бажання говорити, мовчати; мовчки. Як у тумані – нечітко, невиразно.

– нечітко, невиразно. Як церковна миша – бідний.

– бідний. Як чорна хмара – дуже сумний, похмурий, невеселий, невдоволений.

