Чиновниця подала до суду, вимагаючи поновити її на роботі

Правоохоронці оголосили підозру колишній начальниці управління освіти, молоді та спорту Солотвинської селищної ради, яка завдала громаді 125 тис. грн збитків, привласнивши 1,2 тис. літрів пального. Експосадовиці загрожує до 8 років ув’язнення.

Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі у понеділок, 12 січня, посадовиця налагодила схему розкрадання пального, придбаного для потреб управління освіти за гроші бюджету селища. До схеми жінка залучила свого чоловіка, який працював у неї водієм.

На балансі управління освіти були ВАЗ 2107 та Renault Duster. Одна із автівок фактично не використовувалася, проте підозрювана систематично списувала на неї бензин на основі підроблених подорожних листів за вигаданими маршрутами. Загалом впродовж 2023–2025 років за фіктивними актами жінка привласнила 1200 літрів пального.

«Іншу службову автівку підозрювана використовувала для особистих потреб. Упродовж 2023-2025 років вона щодня їздила на ній на роботу та додому, хоча такий маршрут не був зумовлений службовою необхідністю та не підтверджувався жодними розпорядчими документами. Більше того, населений пункт, де проживала жінка, належить до іншої громади та не входить до зони повноважень управління освіти», – розповіли у прокуратурі і додали, що державі завдано збитків на майже 125 тис. грн.

Посадовиця намагається поновитися на роботі

Правоохоронці не називають прізвища підозрюваної, однак зазначають, що у 2025 році за результатами службового розслідування її звільнили із займаної посади.

За інформацією аналітичного порталу Youcontrol, у 2020-2025 роках управління освіти, молоді та спорту Солотвинської селищної ради очолювала Оксана Іванус. У вересні 2025 року її звільнили, а через місяць чиновниця подала до суду, вимагаючи поновити її на роботі, виплативши гроші за вимушений прогул.

Жінку підозрюють у заволодінні бюджетними коштами та службовому підробленні (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України). Санкції статей передбачають до 8 років ув’язнення.