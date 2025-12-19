Головам профспілок із Закарпаття, Львова і Франківська загрожує до 12 років тюрми

Правоохоронці оголосили підозри трьом головам профспілкових організацій підприємства газової галузі у Львівській, Закарпатській та Івано-Франківській областях за розтрату 14,5 млн грн внесків працівників на власні потреби.

Як повідомили у Спецпрокуратурі Західного регіону у п’ятницю, 19 грудня, у 2023–2025 роках керівники первинних профспілкових організацій системно використовували профспілкові кошти не за призначенням, прикриваючись колективним договором,

«Із понад 233 млн грн, перерахованих профспілкам, значну частину витрачали на потреби, не пов’язані з діяльністю профспілок. Зафіксовані розмови працівників профспілок і їх родичів про те, куди потрібно витрачати кошти: на оплату хрестин своїх дітей, оплату відпочинку в Буковелі, алкоголь та ресторанні комплекси, лікування друзів», – зазначили правоохоронці.

В Офісі генпрокурора додали, що факти нецільового використання профспілкових коштів встановили у взаємодії з керівництвом ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» та службою корпоративної безпеки підприємства.

«Окрему роль у схемі відігравало умисне обходження закупівельних процедур. Це давало змогу приховувати реальні обсяги витрат і фактично знімало будь-який контроль за використанням коштів», – зазначили у прокуратурі.

Трьом головам профспілкових організацій (Львівської, Закарпатської та Івано-Франківської областей) повідомлено про підозру у розтраті майна в особливо великих розмірах, вчиненій за попередньою змовою групою осіб із використанням службового становища (ч. 5 ст. 191 КК України). Санкція статті передбачає від семи до дванадцяти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.