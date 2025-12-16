Під час формування тарифів зловмисники приховували реальні втрати тепла в мережах

СБУ спільно з Нацполіцією викрила на мільйонних зловживаннях бенефіціара та трьох колишніх керівників компаній, що надавали послуги теплогенерації і теплопостачання в Івано-Франківську. Упродовж двох опалювальних сезонів 2021-2023 років посадовці штучно завищували ціни за тепло, привласнивши таким чином понад 71 млн грн.

Як повідомили в Управлінні СБУ в Івано-Франківській області у вівторок, 16 грудня, схему організував мешканець Київщини – власник низки компаній та об’єктів у сфері енергетики. Він створив дві афілійовані компанії, які орендували близько 25% теплогенеруючих та теплопостачальних потужностей Івано-Франківська.

«Для збільшення прибутків підконтрольні структури уклали між собою договори оренди та суборенди одного й того самого теплогенеруючого обладнання і теплових мереж. Витрати за цими угодами були включені до тарифів на виробництво та транспортування теплової енергії, які сплачували кінцеві споживачі. Крім того, під час формування тарифів зловмисники приховували реальні втрати тепла в мережах, через що мешканці міста недоотримували тепло та переплачували за не надані послуги», – розповіли правоохоронці.

Організатор схеми отримав контроль і над рештою 75% міської теплоенергетичної інфраструктури – котельнями та тепловими мережами, які перебували на балансі комунального підприємства. При цьому КП зазнало збитків через недоотримання компенсацій за втрати теплової енергії та оплату транспортування вигаданих обсягів тепла.

Під час обшуків у помешканнях підозрюваних в Івано-Франківську, Києві та Київської області, правоохоронці вилучили фінансово-господарську документацію, чорнові записи, комп’ютерну техніку, мобільні телефони та інші докази протиправної діяльності.

Організатору схеми та трьом експосадовцям повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великому розмірі, вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану). Санкція статті передбачає від 7 до 12 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.