У привласненні грошей підозрюють службовців КП «Міська ритуальна служба», які могли діяти за попередньою змовою із підрядником

Івано-Франківський міський суд надав правоохоронцям доступ до речей і документів, які можуть довести привласнення грошей під час ремонту кладовища у селі Драгомирчани.

За інформацією Prozorro, йдеться про тендер, який у серпні 2024 року провело КП «Міська ритуальна служба». Підряд на понад 2,5 млн грн виграв підприємець Назар Романів, який зобов’язався облаштувати проїзди між секторами поруч з Алеєю Героїв та секторами для майбутніх поховань на кладовищі в селі Драгомирчани. За виконані роботи він отримав всю суму, зазначену в угоді.

Як встановили правоохоронці, вартість послуг виявилася завищеною. Піщано-гравійну суміш, щебінь та висівки постачали за ціною, значно вищою за ринкову.

«Окрім того, згідно з договірною ціною, витрати на сплату єдиного податку складають 127, 5 тис. грн. Водночас, згідно з податковою декларацією платника єдиного податку у 2024 році, підприємець нарахував за весь звітний період 91,5 тис. грн», – йдеться в ухвалі суду.

У привласненні грошей підозрюють службовців КП «Міська ритуальна служба», які могли діяти за попередньою змовою із підрядником. Справу розглядають за ч. 4 ст. 191 КК України, санкція якої передбачає до 8 років ув’язнення. 27 листопада Івано-Франківський міський суд надав правоохоронцям доступ до речей і документів, які можуть стати доказами злочину.

Комунальне підприємство «Міська ритуальна служба» Івано-Франківської міськради очолює Андрій Хруник. Він фігурує у кримінальній справі про привласнення 3 млн грн під час обрізки дерев у Франківську.