Службовці безоплатно передавали деревину приватному підприємцю

Правоохоронці викрили масштабну схему розтрати комунального майна, до якої причетні двоє керівників структурних підрозділів Івано-Франківської міської ради. За махінації під час вирізки зелених насаджень на території міста посадовцям загрожує до 12 років ув’язнення.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області 6 серпня, слідчі встановили, що протягом 2021-2022 років посадовці укладали договори на проведення робіт з видалення зелених насаджень на території міста, які фінансувалися з бюджету громади.

«Згідно з чинним законодавством, деревина, отримана в результаті таких робіт, підлягає обліку. Однак замість цього посадові особи безоплатно передали її приватному підприємцю, чим завдали збитків бюджету на понад 3,5 млн грн», – зазначили правоохоронці, додавши, що завершили досудове розслідування за фактом протиправних дій цих службовців у складі організованої злочинної групи, яка заволоділа бюджетними коштами під час виконання робіт зі зрізання дерев у місті.

За матеріалами справи, йдеться про схему, яку організували директор Департаменту благоустрою Івано-Франківської міської ради та керівник КП «Міська ритуальна служба» Андрій Хруник.

Службовцям оголосили підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.