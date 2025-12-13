Першу виплату отримав батько Вікторії Рощиної, яка загинула в полоні

Кабінет міністрів розпочинає одноразові виплати у випадку загибелі журналістів або їхнього поранення під час виконання професійних обовʼязків. Про це у суботу, 13 грудня, повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.

За словами Свириденко, рішення про виплати у випадку загибелі чи поранення журналістів ухвалили напередодні, 12 грудня. Рішення передбачає виплату одноразової допомоги через Держкомтелерадіо.

«Першу виплату ми здійснюємо батькові журналістки Вікторії Рощиної, яка загинула в російському полоні. Ця програма передбачена в держбюджеті на 2026 рік. Для української держави це питання справедливості перед тими, хто самовіддано шукав правди, документував факти російських злочинів і втратив через це життя», – повідомила премʼєр-міністерка.

Відповідно до указу Кабміну, виплата грошової допомоги здійснюється Держкомтелерадіо коштом державного бюджету у розмірі 100 прожиткових мінімумів, установлених законом для працездатних осіб на час виплати такої суми. Наразі ця сума складає 302 800 грн.

Юлія Свириденко повідомила, що від початку повномасштабного вторгнення Росія вбила 21 журналіста під час виконання службових обовʼязків. Серед загиблих – як українці, так й іноземці. Зазначимо, за даними Інституту масової інформації, від початку повномасштабного вторгнення загинули 120 журналістів.

Нагадаємо, журналістка Вікторія Рощина вдруге зникла на окупованій території в серпні 2023 року. У травні 2024 року міноборони Росії підтвердило, що Рощину утримують в полоні. 10 жовтня того ж року стало відомо, що журналістка загинула у російському полоні.

У квітні 2025 року стало відомо, що тіло Вікторії Рощиної повернули до України в межах репатріації. На тілі журналістки виявили численні сліди катувань, а 29 квітня французькі розслідувачі повідомили, що росіяни повернули тіло Рощиної без деяких внутрішніх органів. Ймовірно, таким чином росіяни хотіли приховати сліди катувань та причину смерті медійниці.