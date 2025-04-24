Вікторія Рощина загинула в російському полоні восени 2024 року

Судово-медична експертиза встановила на тілі загиблої в російському полоні журналістки Вікторії Рощиної численні ознаки катування та жорстокого поводження. Раніше тіло журналістки повернули до України, повідомили у четвер, 24 квітня, у пресслужбі Офісу генпрокурора.

Під час брифінгу керівник департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Юрій Бєлоусов повідомив, що після повернення тіла загиблої до України правоохоронці провели молекулярну експертизу для ідентифікації її тіла.

«Експерти відібрали зразки ДНК у обох батьків Вікторії. За результатами проведення цієї експертизи, експерт дійшов висновку, що з вірогідністю понад 99% тіло належить пані Вікторії», – повідомив він.

Крім того, в лютому 2025 року призначили судмедекспертизу для встановлення причини смерті Вікторії Рощиної. Нагадаємо, у березні «Слідство.Інфо» повідомило, що журналістку жорстоко катували в російському полоні, застосовуючи електричний струм.

В Офісі генпрокурора підтвердили факти катувань.

«За її результатами на тілі загиблої були виявлені численні ознаки катування та жорстокого поводження, зокрема садна і крововиливи на різних частинах тіла, зламане ребро та можливі сліди від застосування електроструму. Проте через стан тіла первинно не вдалося встановити причини смерті», – повідомив Бєлоусов.

Правоохоронці відібрали необхідні зразки та вирішують питання щодо проведення додаткової судмедекспертизи. Результати мають допомогти встановити причини смерті та характер тілесних ушкоджень.

Наразі триває встановлення всіх обставин незаконного позбавлення волі Вікторії Рощиної, її полону та смерті.

27-річна Вікторія Рощина працювала на hromadske, «Крим.Реалії», «Цензор.нет», «Українському радіо», «UA:Першому». Також вона публікувала тексти в «Українській правді» та «Радіо Свобода». Міжнародний жіночий медійний фонд 2022 року нагородив її премією «За мужність у журналістиці».

Журналістку, яка потрапила у російський полон у серпні 2023 року, утримували у слідчому ізоляторі №2 Таганрога Ростовської області. У жовтні 2024 року росіяни повідомили батька Вікторії Рощиної Володимиру лист про її смерть.

Того ж місяця за фактом смерті журналістки Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження за 2 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством).

У квітні 2025 року стало відомо, що тіло Вікторії Рощиної повернули до України в межах нещодавньої репатріації.