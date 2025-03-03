Востаннє журналістку бачили у вересні 2024 року, коли її вивели з тюремної камери в невідомому напрямку

Українська журналістка Вікторія Рощина, яка загинула у російському полоні в жовтні 2024 року, стала жертвою катувань. Вона важила до 30 кг, а на її тілі виявили сліди ножових поранень, йдеться у фільмі-розслідуванні «Останнє завдання Віки» від «Слідства.Інфо», організації «Репортери без кордонів», «Суспільного» та «Ґрат», оприлюдненому 3 березня.

Журналістку, яка потрапила у російський полон у серпні 2023 року, утримували у слідчому ізоляторі №2 Таганрога Ростовської області. У жовтні 2024 року росіяни повідомили батька Вікторії Рощиної Володимиру лист про її смерть.

Старша групи прокурорів Офісу генпрокурора Ірина Діденко повідомила, що журналістку утримували у в’язницях, не висуваючи їй жодних звинувачень. За свідченнями її співкамерниці, ім’я якої не називають з міркувань безпеки, Вікторію перевели з катівень на території тимчасово окупованого Запоріжжя – спочатку її утримували в Енергодарі, а згодом – у Мелітополі.

За словами співкамерниці Вікторії Рощиної, на тілі журналістки були рубці від ножових поранень. Крім того, жінку катували струмом.

«Знаю, що струмом (катували – ред.) не один раз. І вона не говорила скільки разів, але казала, що була вся синя», – розповіла жінка, зазначивши, що струм могли під’єднувати журналістці до вух.

У полоні Вікторія почала стрімко худнути, відмовляючись від їжі та постійно звертаючись по допомогу до тюремників. У розслідуванні йдеться, що до неї приходів начальник колонії та проводив із нею бесіди.

«Вона постійно зверталася по допомогу. Спочатку говорила, що у неї зі шлунком проблеми, місячних не було весь час і температурило. Потім жінки помітили, що вона сильно худне. Віка важила до 30 кг. Я їй допомагала встати, бо вона була в такому стані, що навіть голови не могла підняти від подушки», – розповіла її співкамерниця.

За свідченнями жінки, яка була поруч із Вікторією Рощиною, журналістку ховали під час перевірок російського омбудсмена – її переводили на інший поверх у зачинену кімнату. Востаннє Вікторію Рощину бачили 8 вересня 2024 року – тоді її вивели з камери у невідомому напрямку.

27-річна Вікторія Рощина працювала на hromadske, «Крим.Реалії», «Цензор.нет», «Українському радіо», «UA:Першому». Також вона публікувала тексти в «Українській правді» та «Радіо Свобода». Міжнародний жіночий медійний фонд 2022 року нагородив її премією «За мужність у журналістиці».

У жовтні 2024 року за фактом смерті журналістки Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження за 2 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством).