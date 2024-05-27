Вікторія Рощина зникла безвісти в серпні 2023 року

Міністерство оборони Росії підтвердило, що утримують в полоні українську журналістку Вікторію Рощину, яка зникала на окупованій території в серпні 2023 року. Про це у понеділок, 27 травня, повідомили у Національній спілці журналістів України.

Як повідомляється, відповідний лист з підтвердженням полону доньки отримав батько Вікторії – Володимир Рощин.

«За наявними відомостями, Рощина Вікторія Володимирівна, 6.10.1996 року народження, затримана і наразі перебуває на території Російської Федерації», – йдеться в листі.

Лист, який датований 17 квітня, Володимир Рощин отримав приблизно 22 квітня. Він також звертався до Міжнародного комітету Червоного Хреста, який підтвердив, що його донька в полоні. Доступу до неї організація поки що не має.

Зазначимо, що вперше Вікторія Рощина потрапила у російський полон в березні 2022 року. Журналістка знімала відео та писала статті з гарячих точок на сході й півдні України усі дні російсько-української війни. Її викрали і утримували в окупованому Бердянську. Зрештою журналістку змусили записати відео із запереченням претензій до Росії та відпустили.

В серпні 2023 року сталося під час поїздки на окуповані території Вікторія Рощина зникла безвісти вдруге.