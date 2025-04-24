Вікторія Рощина померла в російському СІЗО

В межах нещодавньої репатріації в Україну повернули тіло журналістки Вікторії Рощиної, яка загинула у російському полоні. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Леонід Тимченко в інтерв’ю «Цензор. НЕТ», яке було опубліковане у четвер, 24 квітня.

За його словами, тіло журналістки повернули ще наприкінці лютого 2025 року.

«Її тіло повернуто в межах нещодавньої репатріації наприкінці лютого цього року. За допомогою ДНК-експертизи ідентифіковано її особу», – розповів Тимченко.

Заступник міністра також додав, що особу Рощиної вже ідентифікували за допомогою ДНК-експертизи.

Що відомо про Вікторію Рощину

27-річна Вікторія Рощина працювала журналісткою на hromadske, «Крим.Реалії», «Цензор.нет», «Українському радіо», «UA:Першому». Публікувала тексти в «Українській правді» та «Радіо Свобода».

Журналістка готувала матеріали з гарячих точок на сході й півдні України усі дні російсько-української війни. Уже під час повномасштабного вторгнення вона двічі була у російському полоні. Вперше її затримали в окупованому Бердянську у березні 2022 року. Представники російської ФСБ відпустили журналістку через кілька днів, змусивши записати відео, де вона заперечує будь-які претензії до Росії.

Вдруге Рощина зникла на окупованій території в серпні 2023 року. У травні 2024 року Міноборони Росії підтвердило, що Рощину утримують в полоні.

10 жовтня 2024 року з’явилась інформація про смерть журналістки в російському СІЗО. Наступного дня за фактом смерті журналістки Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження.

Журналісти з’ясували, що Вікторія стала жертвою катувань – на її тілі були ножові поранення, журналістка важила до 30 кг, а співробітники російської колонії ховали її від перевірок.