Нагороду Вікторії Рощиної отримала головна редакторка «Української правди» Севгіль Мусаєва

Українській журналістці Вікторії Рощиній, яка загинула у російському полоні в жовтні 2024 року, присвоїли правозахисну премію Homo Hemini. Про це в середу, 12 березня, повідомив правозахисник, колишній військовополонений Максим Буткевич.

Церемонія нагородження лавреатів премії Homo Homini від чеської правозахисної організації People in Need відбулася в Празі 12 березня. Нагороду Вікторії Рощиної отримала головна редакторка «Української правди» Севгіль Мусаєва.

«Вікторія була неймовірно сміливою. Вона займалася найскладнішими темами. Для неї було важливо розповідати історії українців на окупованих територіях. Вона присвятила себе журналістиці», – сказала Мусаєва.

Премія Homo homini для журналістки Вікторії Рощиної (Фото Максима Буткевича)

На сайті премії повідомили, що виконавча рада ГО People in Need вирішила відзначити Вікторію Рощину за її «сміливість розповідати історії українців на окупованих Росією територіях та за її багаторічну журналістську роботу, присвячену висвітленню проблем, що загрожують демократичному ладу України, з якими вона не пішла на компроміс, навіть ризикуючи особистою безпекою».

Другим лавреатом премії Homo Hemini став нігерійський журналіст Філіп Обаджі-молодший. Це вперше в історії премії, коли нагороду присвоїли двом кандидатам. Зазначається, що Обаджі пережив викрадення та катування найманцями ПВК «Вагнер» в Африці. Журналіст склав карту злочинів «вагнерівців» в Центральній Африці.

Що відомо про Вікторію Рощину

27-річна Вікторія Рощина працювала журналісткою на hromadske, «Крим.Реалії», «Цензор.нет», «Українському радіо», «UA:Першому». Також вона публікувала тексти в «Українській правді» та «Радіо Свобода». Міжнародний жіночий медійний фонд 2022 року нагородив її премією «За мужність у журналістиці».

Журналістка готувала матеріали з гарячих точок на сході й півдні України усі дні російсько-української війни. Уже під час повномасштабного вторгнення журналістка двічі була у російському полоні. Вперше її затримали в окупованому Бердянську у березні 2022 року. Представники російської ФСБ відпустили журналістку через кілька днів, змусивши записати відео, де вона заперечує будь-які претензії до Росії.

Вдруге Вікторія Рощина зникла на окупованій території в серпні 2023 року. У травні 2024 року Міноборони Росії підтвердило, що Рощину утримують в полоні.

10 жовтня 2024 року з’явилась інформація про смерть журналістки Вікторії Рощиної в російському СІЗО. Наступного дня за фактом смерті журналістки Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження за 2 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством). Тіло журналістки досі не повернули в Україну в межах обміну.

У березні цього року «Слідство.Інфо» представило фільм-розслідування про долю Вікторії Рощиної в російському полоні. Журналісти з’ясували, що Вікторія стала жертвою катувань – на її тілі були ножові поранення, журналістка важила до 30 кг, а співробітники російської колонії ховали її від перевірок.