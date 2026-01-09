Нове приміщення розраховане на утримання 650 голів молодняка худоби

У селі Пчани Жидачівської громади на Львівщині відкрили новозбудовану ферму для вирощування молодняка великої рогатої худоби. Об’єкт ввели в експлуатацію на базі фермерського господарства «Пчани – Денькович», яке є одним із провідних тваринницьких господарств області.

Як розповіли у п’ятницю, 9 січня, у Львівській ОВА, нове приміщення розраховане на утримання 650 голів молодняка худоби. Загальна сума інвестицій у будівництво становить 65 млн грн. Реалізація проєкту дозволить покращити умови утримання тварин, забезпечити подальше зростання поголів’я, а також сприятиме соціально-економічному розвитку громади та створенню робочих місць.

Заступник голови ЛОВА Юрій Бучко назвав фермерське господарство «Пчани – Денькович» «прикладом впровадження сучасних підходів до інвестування в галузь тваринництва та утримання худоби відповідно до європейських вимог».

У селі Пчани урочисто відкрили нове приміщення ферми (фото ЛОВА)

Фермерське господарство «Пчани – Денькович» працює з 2010 року. Підприємство обробляє понад 1110 га сільськогосподарських угідь, з яких 1090 га – рілля. Основний напрям діяльності – розведення великої рогатої худоби молочних порід, а також вирощування зернових і кормових культур.

Наразі у господарстві утримується 1234 голови ВРХ, у тому числі 378 корів. Протягом 2025 року поголів’я зросло на 124 голови. Середній надій молока на одну корову за підсумками 2024 року становив 7705 кг, що перевищує середній показник в області (5821 кг). Молоко екстракласу реалізовують на переробні підприємства та в торгівельні мережі Стрийського району.

З метою покращення генетичного потенціалу щороку господарство закуповує високопродуктивні телиці. У 2025 році господарство придбало 68 племінних телиць, а вирощений молодняк реалізовується іншим товарним господарствам.

У 2025 році господарство отримало 1,2 млн грн підтримки в межах обласної програми, зокрема дотацію за приріст корів та часткове відшкодування вартості племінних молодих корів.

За інформацією YouControl, засновником і власником господарства є мешканець Стрийського району Богдан Денькович.