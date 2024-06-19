На фермера Богдана Деньковича чекає суд з прокуратурою за ще одну ділянку

Суддя Жидачівського районного суду Андрій Павлів 6 червня ухвалив рішення про розірвання договору оренди на землю в селі Вільхівці і її повернення Жидачівській громаді. Ідеться про ділянку площею 57 га і вартістю понад 413 млн грн, повідомляє прокуратура Львівської області.

За інформацією прокуратури, ділянка, призначена під пасовище, із 2020 року перебувала в оренді, але використовувалась для вирощування кукурудзи всупереч договору оренди. Тож прокуратура звернулась до суду із позовом про розірвання договору оренди з фермером і повернення землі громаді.

Із судового рішення, оприлюдненого в Єдиному державному реєстрі судових рішень, стало відомо, що йдеться про фермера Богдана Деньковича, який є власником фермерського господарства «Пчани-Денькович» у селі Пчани на Жидачівщині.

Окрім цих 57 га землі, прокуратура також судиться із Богданом Деньковичем за повернення громаді ще 55,9 га землі у селі Вільхівці. Засідання у цій справі відбудеться 27 червня.

Обидві справи вже розглядалися в суді та Богдан Денькович подав апеляційну скаргу на рішення суду першої інстанції. Апеляційний суд Львівської області повернув справи на повторний розгляд.

За даними сервісу YouControl, у власності або користуванні Богдана Деньковича є 21 земельна ділянка в селі Вільхівці на Жидачівщині, ще кілька – в Лисятичах Стрийського району.

ФГ «Пчани-Денькович», що працює з 2010 року, спеціалізується на тваринництві – виробництві м’яса і молока, заготівлі кормів для тварин і вирощуванні зернових культур. У 2021 році Богдан Денькович отримав подяку від голови ЛОДА за свою роботу.