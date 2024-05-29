Червоним позначене місце розташування спірних ділянок

Господарський суд Львівської області повернув у користування Рудківської міської ради майже 100 га землі. Компанія «Агромайз», що орендувала цю землю з 2017 року, систематично не платила за оренду, а тому прокуратура через суд повернула її громаді.

Як вказано в матеріалах справи, йдеться про дві земельні ділянки загальною площею майже 100 га на території Рудківської міської ради. Зокрема у 2017 році ГУ Держгеокадастру уклало договір оренди ділянки площею майже 53 га з ТОВ «Агромайз». Однак уже наступного року Держгеокадастр передав цю землю у власність Рудківської міської ради (колишньої Чайковицької сільської ради). За час користування ділянкою компанія «Агромайз» систематично не сплачувала орендну плату, зокрема за 8 місяців фірма заборгувала 34,3 тис. грн. Через це прокуратура звернулась в суд, аби повернути спірну в користування громади.

Інша справа стосується суміжної ділянки площею 46,2 га, яку ТОВ «Агромайз» також отримала від Держгеокадастру у 2017 році. Наразі компанія заборгувала за оренду землі понад 30 тис. грн, через що прокуратура також звернулась до суду.

Суд об’єднав обидві справи та розірвав договори оренди з ТОВ «Агромайз», повернувши загалом майже 100 га у користування Рудківської міської ради.

Водночас у провадженні суду перебуває справа про банкрутство ТОВ «Агромайз», майном якого тепер розпоряджається ТзОВ «Суффле Агро Україна». Компанія «Агромайз» зареєстрована у 2017 році, її власницею є місцева мешканка Наталія Павлюк. Фірма «Суффле Агро Україна» заснована у 2007 році в селі Крупець на Хмельниччині та належить французькому АТ спрощеного типу «Суффле Агрикюльтор».